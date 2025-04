Margot Robbie, în costum de baie la scurt timp după ce a devenit mamă. Cum arată atrița acum

Margot Robbie și-a etalat silueta într-un costum de baie gri. Actrița s-a bucurat de o baie în mare, în Queensland, la șapte luni după ce a adus pe lume un băiețel.

Soțul ei, un producător de film britanic, a fost surprins ținându-și cu grijă băiețelul în brațe, învelit într-o păturică.

Vedeta din „Barbie”, în vârstă de 34 de ani, a atras toate privirile într-un costum pastelat din două piese, în timp ce se bucura de o baie în apele Australiei. Actrița a afișat o imagine de mamă mândră, purtând un colier delicat din aur, cu pandantivul „mama”.

Margot și-a pus în valoare frumusețea naturală, apărând fără machiaj și cu părul blond, lung, dat pe spate, în timp ce înainta în valurile agitate.

Actrița a fost însoțită de soțul ei, Tom Ackerley, în vârstă de 35 de ani, tatăl băiețelului lor, care a purtat pantaloni scurți de baie într-o nuanță intensă de albastru. Cei doi părinți păreau foarte fericiți în timpul plimbării de Paște, Tom fiind surprins ținând-o tandru pe Margot de talie.

Înainte de momentele petrecute în apă, blondina a ieșit la plimbare alături de soțul ei și de băiețelul lor. Actrița și-a evidențiat silueta tonifiată într-un top scurt negru de la Adidas și pantaloni scurți sport roșii, cu dungi albe pe lateral.

Soțul ei, producătorul de film britanic, a fost surprins ținându-și băiețelul în brațe, înfășurat într-o păturică adorabilă cu imprimeu de koala. Tom a purtat un tricou negru, pantaloni scurți bleu deschis, șlapi și ochelari de soare negri.

Margot Robbie și Tom Ackerly nu au dezvăluit numele copilului

Sarcina lui Margot a fost dezvăluită în iulie, iar cuplul a sărbătorit cu o escapadă romantică, un „babymoon”, în Sardinia, Italia, la sfârșitul lui august.

Cei doi și-au întâmpinat băiețelul în octombrie, însă încă nu au dezvăluit numele copilului, relatează Daily Mail.

Tom și Margot s-au cunoscut în 2013, în timpul filmărilor pentru „Suite Française”, unde el era asistent de regie, iar ea juca unul dintre rolurile principale.

Relația lor s-a consolidat după ce s-au mutat împreună, alături de câțiva prieteni, într-o casă cu patru dormitoare în Clapham, sudul Londrei – perioadă pe care Margot a descris-o drept „cea mai frumoasă din viața mea”.

Perechea s-a căsătorit în 2016 și colaborează ca producători la mai multe proiecte, inclusiv la serialul „Dollface” de pe Hulu, prin compania lor de producție, LuckyChap Entertainment.

„Eram tipa singură prin excelență. Ideea unei relații îmi dădea fiori”, a povestit Margot pentru Vogue în 2016.

„Apoi, lucrurile au venit de la sine. Am fost prieteni atât de mult timp. Eu am fost mereu îndrăgostită de el, dar îmi spuneam: «Oh, n-ar putea niciodată să mă placă și el. Nu strica prietenia, Margot». Nu fi proastă să-i spui că-ți place. Și apoi s-a întâmplat, și am simțit că trebuia să fim împreună. Totul avea sens, într-un fel în care nimic altceva nu avusese sens până atunci”.

Margot Robbie este o actriță și producătoare australiană care a devenit cunoscută la nivel internațional datorită rolului din serialul „Neighbours”. Ascensiunea ei la Hollywood a fost rapidă, mai ales după apariția în filmul „The Wolf of Wall Street” (2013), unde a jucat alături de Leonardo DiCaprio.

De atunci, Margot a impresionat publicul și criticii deopotrivă cu roluri variate, precum Harley Quinn în „Suicide Squad” și Tonya Harding în „I, Tonya”, rol care i-a adus și o nominalizare la Oscar.