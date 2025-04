Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 25 aprilie 2025. Anda cedează în fața lui Albert. Ce compromis face

În episoadele 43, 44 și 45 din sezonul 2 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 25 aprilie 2025, Anda află că Albert deține casa Silviei și că el este cel care l-a împușcat pe Traian. Amalia și Dinu îl recuperează pe Paul, iar Ștefan îi face o surpriză de Crăciun Andei.

După ce Silvia a pierdut casa, Ștefan i-a cerut părerea avocatului pentru a vedea dacă mai poate salva ceva, însă, din păcate, acesta i-a mărturisit că nu este nimic de făcut. Atmosfera din casă este una tensionată, iar Silvia încearcă să o convingă pe Alma că a fost o greșeală. Cu toate acestea, relația dintre ele nu se îmbunătățește, ba chiar se agravează.

Amalia îi cere iertare lui Dinu pentru că a ales să organizeze un flagrant pentru a o prinde pe Lavinia, însă bărbatul nu înțelege de ce a făcut acest lucru. Totuși, el îi oferă o îmbrățișare și simte să își ceară scuze pentru cuvintele dureroase pe care i le-a spus cu o zi în urmă.

Pentru că Traian i-a ascuns Claudiei ce s-a întâmplat, aceasta s-a decis să nu doarmă acasă, motiv pentru care bărbatul a căutat-o la Floarea, crezând că aici a ales înnopteze. În cele din urmă ei au aflat că a dormit la Lăcri, iar Traian o vizitează pentru a o chema înapoi acasă.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 25 aprilie 2025. Preotul îi face cadou Andei moțul ei, iar Claudia află că Albert l-a împușcat pe Traian

Maria vede că Alma este îngrijorată și încearcă s-o ajute, iar aceasta îi povestește despre cât de tare a dezamăgit-o mama ei, dar și despre stările pe care le are Ștefan an de an, de Crăciun: „În fiecare an când tata venea acasă de Crăciun, în loc să fim o familie, ei se certau. Într-un an s-au certat atât de tare din cauza unui globuleț verde și tata a aruncat bradul pe geam!”.

Doris o roagă pe Amalia să aibă grijă de Tibi în cazul în care Sandu îi va face ceva, iar aceasta îi promite că îl va lua pe băiat, dar și că nu se va ajunge până aici.

Ștefan și Anda au parte de discuții agitate din cauza Silviei, însă reușesc să se echilibreze de fiecare dată.

Traian reușește să o convingă pe Claudia să se întoarcă înapoi după ce îi mărturisește că Albert este cel care l-a împușcat cu adevărat și că l-a amenințat că îi va face rău inclusiv ei dacă va spune.

Preotul s-a gândit să îi facă o surpriză Andei de Crăciun, însă nu a mai avut răbdare și a mers la ea pentru a-i oferi în dar moțul ei de când era un bebeluș.

„E important pentru mine și sper să fie și pentru tine. Știu că mai e până la Crăciun, dar am vrut să îți dau moțul tău. Ăsta e al tău! De când am terminat seminarul și am fost numit preot aici, mama ta a venit și mi l-a dat. Mi-a zis să îl țin în altar, să fie binecuvântat și am uitat de el. Ce-i drept nici ea nu a venit să mi-l ceară înapoi și uite că acum știu de ce. Uite, printr-o minune, cutia asta nu a fost atinsă de foc” i-a spus acesta, în timp ce ea s-a emoționat, dar a refuzat să îl accepte.

„Nu. E al tău. Așa a vrut mama!” a spus Anda, dar cu dorința să îl vadă și începând să plângă.

„Păstrează-l tu! Să știi că m-am gândit și eu, de Crăciun, mi-ar plăcea tare mult dacă tu și Ioana, după slujbă, ați trece pe la mine la masă, dacă nu aveți alte planuri, desigur” a mai adăugat aceasta, îmbrățișându-l.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 25 aprilie 2025. Amalia și Dinu au aflat unde l-a ascuns Lavinia pe Paul, iar Albert recunoaște el i-a luat casa Silviei

Filip a aflat unde este Paul, iar Amalia și Dinu au pornit în căutarea lui. După ce au găsit casa în care băiatul este ascuns, bărbatul decide să intre, iar ea rămâne afară pentru a-l anunța dacă vine cineva.

La scurt timp, Dinu și Paul ies din casă chiar în momentul în care un bărbat care îl avea în grijă ajunge în fața porții, însă aceștia reușesc să fugă și să îl recupereze pe micuț.

Între timp, la Anda și la Ștefan acasă vine Albert și le spune că el este cel care a intrat în posesia casei Silviei, stârnind din nou mulți nervi și confuzie pentru acest fapt. Silvia îl trage la răspundere pe Albert, iar acesta o condiționează să îi dea casa înapoi în schimbul unui lucru, și anume, dacă Anda și Maria vor sărbători Crăciunul alături de el.

Cele două nu sunt deloc încântate de jocul lui, însă pentru a -i face un bine Almei, Maria acceptă și o convinge și pe mama ei să facă același lucru.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 25 aprilie 2025. Claudia îi spune Andei că Albert l-a împușcat pe Traian, iar baba Jana își pierde harul și se simte din ce în ce mai rău

Claudia nu poate ține secretul lui Traian și îi mărturisește Andei totul despre Albert, fapt care pe ea o neliniștește din nou. „Trebuie făcut ceva, după Crăciun trebuie să plece de aici!” spune aceasta extrem de nervoasă.

Albert află că Anda a acceptat condiția pusă de el, iar lui Ștefan îi este foarte greu să fie pus în această situație. Totuși, el înțelege că totul are un scop, iar pentru a-și lua gândul pleacă la București alături de Alma pentru a cumpăra câteva cadouri. Pe drum, Ștefan îi mărturisește fiicei lui că motivul pentru care mereu este agitat în perioada sărbătorilor este pentru că tatăl său i-a părăsit atât pe el, cât și pe mama lui în Ajunul Crăciunului.

Deși Silvia a fost pornită să rezolve problemele cu Albert, aceasta cade din nou în plasa lui, care o păcălește prin doar câteva cuvinte și un sărut.

Baba Jana trece printr-o perioadă grea. După ce Chanela a rugat-o să îi facă un descântec pentru a sta departe de Albert, iar acesta nu a funcționat, femeia își dă seama că nu mai are puteri așa cum obișnuia. Mai mult decât atât, ea se simte din ce în ce mai rău și îi îngrijorează pe cei din jur, mai ales după ce leșină în fața Chanelei și a Romaniței.

Baba Jana ajunge la Anda în cabinet, iar ea o roagă pe Chanela să aibă grijă de mama ei pentru că este foarte slăbită. De asemenea, îi recomandă să meargă cu ea la un spital pentru mai multe investigații, fapt care este extrem de greu de acceptat pentru femeie.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 25 aprilie 2025. Paul află că Lavinia a vrut să îl vândă pentru a-și cumpăra casă în Spania, iar Puiu acceptă ca preotul să țină slujba în primăria Podișor

Lavinia a venit să își vadă copilul, însă Dinu nu acceptă să o primească. Paul aude cearta părinților săi și rămâne în stare de șoc atunci când află că mama lui a vrut să îl vândă pentru a-și cumpăra casă în Spania. În cele din urmă, Amalia acceptă ca Lavinia să îl vadă pe Paul la bufet, iar aceasta îi mărturisește că va pleca pentru o perioadă îndelungată. Micuțul o roagă să rămână măcat de sărbători pentru a petrece împreună, iar aceasta se bucură că și Amalia a fost de acord.

Rocky l-a rugat pe primarul din Podișor să facă o faptă bună și să îl lase pe Ion să țină slujba de Crăciun în primărie. Ioana este impresionată de gestul băiatului și îi demonstrează subtil că încă ține la el, făcându-i o vizită total neașteptată și oferindu-i un sărut pe obraz.

Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 43, 44 și 45 din 25 aprilie 2025. Ștefan îi pregătește o surpriză plăcută Andei, iar Silvia și Albert pun la cale un nou plan

Întors de la București, Ștefan o roagă pe Anda să închidă ochii și să meargă în hol, acolo unde a pregătit un brad și o instalație alături de Alma și Maria, urmând să îl împodobească complet alături de ea. Anda așează vârful în brad și își pune dorința ca totul să fie bine.

În tot acest timp, Albert și Silvia privesc totul de pe terasă și par să facă o nouă alianță împotriva lui Ștefan și a Andei.

„Genul de imagine pe care nu poți s-o duci, nu? Perfecțiunea unui Crăciun pe care n-o să-l mai ai niciodată. Te gândești la faptul că încă mai simți ceva pentru Ștefan?” au fost întrebările care au stârnit multă indignare în sufletul Silviei.

„Poate și că asta, da sau poate pur și simplu nu-mi place să pierd în fața ei” a spus Silvia.

„Nici mie în fața lui. Și atunci poate ne ajutăm reciproc de Crăciun. Să ne unim cu toții. Ce zici?” a mai adăugat și Ștefan.

Iubire cu parfum de lavandă sezonul 2 se vede în fiecare vineri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.