Horoscop zilnic 23 martie 2019. Peștii trăiesc o poveste de dragoste inedită! Berbecii au un fler aparte, Taurii au nevoie relaxare! Ce-ți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă!

Horoscop 23 martie 2019 Berbec

Ai încredere în instinctele tale cu privire la orice persoană pe care o întâlnești astăzi. Există oameni cu intenții mai mult sau mai puțin etice în jurul tău și unul dintre ei poate intră în cercul tău de prieteni. Intrarea în anumite contracte legale sau parteneriate de afaceri este absolut în afară chestiunii. Nu trebuie să te duci nici măcar să îți reînnoiești permisul de conducere, deoarece este posibil să nu reușești examenul din prima! Rămâi și amână totul pentru astăzi.

Horoscop 23 martie 2019 Taur

Îți vei strica ziua dacă te trezești dimineață și te simți lipit de pat. Ar trebui să-ți petreci ziua lenevind. Ai muncit din greu în ultimele săptămâni. Are sens doar că corpul tău se va revoltă în cele din urmă. Această este o zi bună de odihnă și relaxare. Biroul va supraviețui o zi fără tine. Prefă-te bolnav și apoi oprește-ți telefonul. Probabil că vei dormi mai bine decât ai făcut-o în ultima vreme.

Horoscop 23 martie 2019 Gemeni

Mare atenție astăzi! Poți avea parte de un comportament ciudat la locul de muncă și ai putea declanșa o furie pe care ai îngropat-o demult. S-ar putea să ai dificultăți în menținerea emoțiilor sub control, dar trebuie să faci asta. Comunicarea cinstită este singură modalitate prin care poți reuși în această zi. Odată ce te-ai liniștit, ai putea să te apropii de persoană care se comportă iresponsabil.

Horoscop 23 martie 2019 Rac

Nu-ți verifica situația bancară. Sunt posibile erori financiare. Cineva ar putea să dorească să vezi lucrurile din punctul sau de vedere, care nu se bazează pe fapte reale. Verifică dublu cifrele importante care îți ajung la birou. Tu ești singurul care poate avea încredere în a lucra cu adevărat în interesul tău. Este timpul să te gândești să utilizezi și să lucrezi în numele tău.

Horoscop 23 martie 2019 Leu

Ai fi cel mai fericit dacă ai stă acasă cu o carte bună, o masă bună și nici un contact cu lumea exterioară. Din păcate, această singurătate nu este întotdeauna posibilă. Este posibil să trebuiască să îți echilibrezi nevoia de izolare cu obligațiile față de colegi. O parte din greșelile tale ar putea fi din cauza unui dezechilibru fizic. Culca-te în această seară mai devreme și te vei trezi mâine cu o nouă atitudine.

Horoscop 23 martie 2019 Fecioară

Nimic nu este liniștit acasă astăzi. Sunt tensiuni în aer. Nu poți scăpa de sentimentul că cineva minte. Ești un om al naturii, astfel încât înclinația ta este să îți suprimi suspiciunile. În acest caz, instinctele tale au dreptate. Poți să râzi de asta mai târziu, când se va termină totul.

Horoscop 23 martie 2019 Balanță

Ai de rezolvat multe treburi, acte, diligențe și tot ce e necear! Nu pentru tine, ci pentru ceilalți! Vor apărea anumite situații care vor duce la o schimbare radicală a Balanței în care va intra într-o perioadă de detașare materială și emoțională. Vă va oferi ocazia de a părăsi temerile și de a începe să priviți spre viitor, să fiți mai decisivi și să aveți încredere în forțele voastre proprii. Sănătatea fizică și emoțională a Fecioarei se va reflecta în starea ta de spirit.

Horoscop 23 martie 2019 Scorpion

Semn misterios și contradictoriu, sub dominația lui Marte și a lui Pluto, are un caracter pasional și senzual, foarte atractiv. În general, el este foarte inteligent, ceea ce îl face flexibil pentru a-și atinge obiectivele care uneori sunt neclar. Voința lui sexuală este puternică, vitală și puternică, niciodată indiferentă în dragoste sau muncă.

Horoscop 23 martie 2019 Săgetător

Săgetătorul este un aventurier înnăscut care întotdeauna așteaptă cu nerăbdare și posedă o natură duală care îl determină să fie uneori foarte evoluat și, uneori, foarte primitiv. Semn de foc, dominat de Jupiter, nu-i plac nedreptățile sau faldurile. Este comunicativ, vesel și expansiv, deși nu susține criticile și poate fi destul de risipitor. În afectiv, trebuie să te simți liber.

Horoscop 23 martie 2019 Capricorn

Este unul dintre cele mai disciplinate semne din zodiac și îl aplică la tot ce-i înconjoară viața. Este un semn pământ, dominat de Saturn, care îl face dominator și reflexiv. În mod normal, este foarte realist și reușește să obțină succes datorită tenacității sale. Prea introspectiv, îi este greu să-și exprime emoțiile și sentimentele și nimeni nu își pătrunde intimitatea. Are un înalt simț al datoriei.

Horoscop 23 martie 2019 Vărsător

Spiritul Vărsătorului este puternic, el știe cum să vadă viitorul, are un spirit liber și, din punct de vedere intelectual, are toate șansele să devină un lider. Dai dovadă de altruism și îi place să încerce orice fel de inovație. Afectiv este captivant, dar nu susține monotonia.

Horoscop 23 martie 2019 Pești

El este un prieten excelent dispus să ajute și să facă favoruri. Este sensibil, bun și intuitiv și de obicei are dreptate în judecățile sale. Are idei aproape întotdeauna sincere și pașnice. Semnul de apă, dominat de Jupiter și Neptun, se luptă prea mult cu el însuși și are o tendință de singurătate. Trăiți o lume a voastră și dragostea este adesea foarte romantică și sentimentală.