Horoscop zilnic, luni, 3 februarie. Vărsătorii o duc bine în plan financiar, iar Peştii îşi rezolvă problemele în cuplu

Ar fi bine sa cereti lamuriri pentru aspectele neclare dintr-un contract care vi se propune, sa nu lasati ceva interpretabil in comunicarea cu ceilalti. Poate faceti niste manevre financiare sau rescadentati o plata ca sa nu va inghesuiti in perioada care urmeaza.

Fecioara

Iesiti cu niste noutati, valorificati experienta capatata recent, prezentati sefului idei si propuneri demne de luat in seama. Veti fi mai prezenti in sfera sociala de acum inainte, iar prin intermediul unor cunostinte apar oportunitati de munca, de afaceri.

Balanta

Admiratori de frumos, se poate ca in saptamanile urmatoare sa din mainile voastre ceva elegant, sa deprindeti un mestesug, sa capatati dexteritate. Copiii nascuti in zodia. Balantei au destule de castigat in aceasta perioada: sufleteste, artistic, fizic chiar.

Scorpion

Poate ca nu gasiti acum timp suficient si locul potrivit pentru o discutie si veti stabili o urmatoare intalnire ca sa nu ramana lucruri nelamurite intre voi. Imbunatatire in plan fizic: nu este vorba doar de sanatate, ci si de placerea de a face miscare, sport, dans.

Sagetator

Revedere placuta: va bucurati de schimbul de noutati, dar va amuzati si de situatii traite impreuna. Vorbiti poate cu omul iubit sa aduceti un aer proaspat in locuinta si sa schimbati cate ceva, sa renuntati la lucruri sau aparate ce nu mai functioneaza asa cum trebuie.

Capricorn

Sunt destule lucruri de facut la inceput de luna: rapoarte, planuri, analize, birocratie. In plus, o fi nevoie sa treceti cu masina pe la service, ii faceti o verificare de rutina. Urmeaza o perioada grozava pentru scolari: sete de lectura, legaturi intre informatii aflate de la materii diferite.

Varsator

Aspecte bune pentru finantele voastre: investiti inspirat, vi se restituie un imprumut si veti pune banii deoparte, refaceti o rezerva. Pofta de viata, dorinta de schimbare a unei rutine, interes pentru un domeniu artistic sau stiintific care nu va atragea in mod deosebit.

Pesti

Primiti un semn din partea cuiva pe care il credeati disparut din viata voastra sau apar clarificari in relatia de cuplu si scapati de banuieli, de griji. Poate ca va hotarati in sfarsit sa va puneti pe voi pe primul loc si sa va dedicati unei pasiuni, sa faceti ceea ce va doreati de mult