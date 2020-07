Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020. Tentații și implicații!! O zodie primește o veste grozavă

Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020. Rac

Sâmbătă, în prima parte a zilei este posibil să fiți dezamăgit de atitudinea unei persoane apropiate. Se pare că sunteți plin de energie și împrejurările va sunt favorabile. Aveți mari șanse de reușită în tot ce v-ați propus pentru azi.Petreceți mai mult timp împreună cu persoană iubită.

Duminică se pare ca va dedicati tot timpul unei afaceri sau lucrari deosebit de importante si aveti tendinta sa neglijati relatia cu partenerul de viata. Ca sa nu va alegeti cu reprosuri, ar fi bine sa ii explicati situatia in amanunt. Relatiile cu prietenii nu par sa aiba de suferit, chiar daca ii cam neglijati si pe ei. Ar fi bine sa tineti cont de faptul ca aveti nevoie de relaxare, cu atat mai mult cu cat parcurgeti o perioada intensa in plan profesional.

Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020. Leu

Sâmbătă este posibil să fiți preocupat de situația financiară din cauza că sunteți nevoit să faceți câteva cheltuieli neprevăzute, care riscă să va destabilizeze bugetul.

În a două parte a zilei, cu ajutorul unui prieten mai în vârstă, sunt șanse să găsiți o posibilă sursă de venituri suplimentare. Veți da lovitura, astrele sunt de partea voastră!

Ar fi bine să va sfătuiți și cu partenerul de viață și să luați o decizie de comun acord.

Duminică se pare că o problemă financiară va neliniștește de ceva timp. Unul dintre prietenii dumneavoastră are experiență în domeniu și v-ar putea da un sfat foarte bun.

Sub influența contextului astral al zilei, relația cu partenerul de viață ar putea fi tensionată din cauza unei simple neînțelegeri. Dați dovadă de răbdare și calm, fiindcă astfel totul se poate lămuri cu ușurință.

Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020. Fecioară

Sâmbătă în prima parte a zilei este posibil să aveți o discuție aprinsă cu un coleg de muncă sau cu un partener de afaceri, pornind de la o neînțelegere sau de la o bârfă.

Va recomandăm să va păstrați calmul și să va ascultați intuiția. Ar fi bine să petreceți mai mult timp împreună cu cei dragi.

Duminică se pare că astăzi nu prea sunteți în apele dumneavoastră și puteți deveni irascibil destul de ușor. Persoană iubită v-ar putea da o veste nu foarte plăcută. Sfatul eastrologului este să nu reacționați imediat, fiindcă azi orice discuție poate să degenereze repede în ceartă.

La locul de muncă sau în afaceri nu se întrevăd probleme deosebite.

Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020. Balanță

Sâmbătă o problemă sentimentală mai veche ar putea să revină în actualitate și să conducă la tensionarea relației cu persoană iubită. Contextul astral al zilei nu este favorabil discuțiilor constructive, așa că va recomandăm să amânați orice discuție serioasă. Nu acționați sub impulsul momentului!

Duminică capacitatea de comunicare a Balantelor ar putea fi diminuata astazi. Prin urmare, eastrolog.ro va recomanda sa evitati intalnirile si discutiile importante.

De asemenea, ar fi bine sa amanati activitatile delicate, care necesita atentie si concentrare.

Va sfatuim sa acordati mai mult timp familiei si caminului.

Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020. Scorpion

Sâmbătă este posibil sa nu fiti in cea mai buna forma fizica si sa simtiti ca va lipseste energia. Eastrolog.ro va recomanda sa nu va propuneti prea multe pentru azi si sa apelati la ajutorul celor din jur. Sfaturile unei persoane cu experienta va ajuta sa aplanati un conflict cu un coleg de munca sau un partener de afaceri. In cursul serii s-ar putea sa primiti o veste buna, care va determina sa va schimbati programul pentru zilele urmatoare.

Duminică s-ar putea sa aflati ca in curand va trebui sa faceti o calatorie in interes profesional, care va cam incurca planurile si il indispune pe partenerul de viata.

Discutati totul cu maximum de calm si intelegere, pentru ca azi riscul de a se ajunge la cearta este mai mare decat de obicei! Seara este posibil sa va viziteze prieteni dragi, in compania carora va puteti destinde.

Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020. Săgetător

Sâmbătă, în prima parte a zilei este posibil să fiți nervos din cauza reproșurilor nemeritate din partea unei persoane mai în vârstă. Nu va lăsați provocat!

La locul de muncă, eastrolog.ro va sfătuiește să nu va grăbiți, fiindcă există riscul să faceți greșeli de neatenție. Este indicat să va menajați sănătatea și să va odihniți mai mult.

Duminică, la locul de muncă este posibil să aveți un randament scăzut azi, din cauza dificultăților de concentrare. Aveți însă posibilitatea să lămuriți o neînțelegere între colegi.

Fiți atent la predispoziția către irascibilitate, indusă de contextul astral de azi, și încercați să dați dovadă de diplomație în relația cu partenerul de viață! Seară, o vizită la prieteni ar fi o idee bună.

Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020. Capricorn

Sâmbătă se pare ca incepeti ziua plin de entuziasm si intentionati sa demarati un proiect nou. Pentru a va spori sansele de reusita, eastrolog.ro va recomandasa nu va grabiti si sa fiti foarte atent. S-ar putea sa revina in actualitate o problema pe care nu ati rezolvat-o complet cu cateva zile in urma. Azi puteti sa va bazati pe intuitie mai mult decat de obicei.

Duminică în prima parte a zilei este posibil sa nu va simtiti in cea mai buna forma intelectuala si sa aveti dificultati de concentrare. Ar fi bine sa va limitati la activitati simple, de rutina.

Dupa-amiaza sunt sanse sa va limpeziti gandurile si puteti petrece momente placute alaturi de persoana iubita. Nu promiteti nimic daca nu sunteti sigur ca puteti sa va tineti de cuvant!

Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020.Vărsător

Sâmbătă este posibil sa faceti o calatorie scurta in interes profesional sau de afaceri. Desi intampinati dificultati neprevazute, aveti sanse sa obtineti mari satisfactii.

In a doua parte a zilei s-ar putea sa fiti invitat la o intrunire care va prilejuieste o surpriza placuta. Daca trebuie sa conduceti masina, azi va sfatuim sa respectati cu strictete regulile de circulatie.

Duminică este foarte posibil sa aveti dificultati de comunicare si exista riscul sa apara neintelegeri cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri.

Va recomandam sa amanati activitatile care necesita atentie si putere de concentrare.

Relatia cu persoana iubita ar trebui sa fie armonioasa, dar n-ar strica sa petreceti mai mult timp impreuna.

Horoscopul de weekend, 4-5 iulie 2020. Pești

Sâmbătă se pare ca va simtiti in forma si aveti dispozitia necesara pentru a va ocupa de o problema parteneriala mai veche. In a doua parte a zilei este posibil sa fiti dezamagit de un gest al unei persoane apropiate in care ati avut incredere.

Duminică este posibil ca azi sa nu fiti in cea mai buna forma, asa ca va recomandam sa nu va asumati responsabilitati noi. Ar fi bine sa va limitati la activitati simple, de rutina.

Partenerul de viata este dispus sa va ajute sa depasiti mai usor aceasta perioada dificila. Nu refuzati dialogul! Se pare ca aveti nevoie de mai multa odihna.