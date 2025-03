Adda, mesaj emoționant pentru tatăl ei. Ce imagini de colecție a publicat artista chiar de ziua lui de naștere

Adda a transmis în mediul online un mesaj emoționant pentru tatăl său, chiar de ziua lui de naștere. Postarea copleșitoare a generat o mulțime de like-uri și de reacții din partea fanilor săi. Iată ce imagini de colecție a publicat artista pe contul de Instagram.

Adda și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o postare de-a dreptul emoționantă. Artista a distribuit pe rețelele sociale mai multe imagini de colecție în care apare și tatăl său. Puțini sunt cei care știu cum arată bărbatul care a crescut-o pe vedetă.

De altfel, nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Adda are o activitate intensă în mediul online, unde își ține la curent fanii cu cele mai speciale momente din viața ei. De data aceasta, artista s-a hotărât să își anunțe urmăritorii că este ziua tatălui ei.

Mai mult, cântăreața a transmis și un mesaj copleșitor pentru cel de la care a moștenit simțul umorului și pasiunea pentru muzică. Se pare că Adda are o relație foarte specială cu tatăl său, iar drept dovadă stă chiar postarea ei.

Adda, urare emoționantă pentru tatăl său. Ce a publicat pe rețelele sociale

De ziua de naștere a tatălui său, artista s-a gândit să-i facă o surpriză specială. Aceasta a publicat pe contul de Instagram mai multe imagini alături de bărbatul care a crescut-o și i-a fost alături încă de când a venit pe lume.

Deși nu obișnuiește să își arate sentimentele pentru cei dragi, Adda nu s-a putut abține și a făcut o postare ce a adus lacrimi în ochii fanilor.

„E trecut de 00:30, dar nu mai pot aștepta până dimineață! La mulți ani, tata! Cel mai caterincos, sufletist dar și încăpățânat om! Talentat cât cuprinde! Cum îmi asculți tu piesele, atent la fiecare detaliu, nu o face nici baiatu’ de la mix/ master. Îți mulțumesc pentru că, datorită ție, m-am născut ca să fac muzică. Mulțumesc că ai ascultat muzică de calitate și ai cântat la chitară non stop lângă mine, când eram copil. Dar și când am crescut, până când am plecat de acasă.

Mi-ai zis odată că ți-ai împlinit visul prin mine. 🥹

Emoționali suntem rar pentru că amândoi ne ascundem emoțiile în spatele glumelor. Dar îți mulțumesc și pentru simțul umorului. Mi-a salvat viața de multe ori! Alexuțu a luat și de la tine multe! 😂 Sămânța de ardelean mândru merge mai departe! Te iubim! Să ne trăiești! Te iubesc, tata! Din toata inima! ❤️”, a scris Adda în dreptul postării.

Reacțiile prietenilor virtuali nu au întârziat să apară la postarea Addei. Mai mult, printre cei care i-au lăsat un mesaj artistei se numără și Tavi Clonda.

„Ce semeni cu al tău fiu când erai mică”, „La mulți ani sănătoși!🙏🏻🍀 Dumnezeule, cât de tare mi-a plăcut melodia cântată împreună cu tatăl tău, atunci când a apărut. O ascultam de zeci de ori, zilnic! Încă mi se pare superbă” sau „Bravo, Ada! Ce frumos ai zis!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.