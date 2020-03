Horoscopul runelor pentru săptămâna 9 - 15 martie, cu Mihai Voropchievici. Ești zodie de pământ? Ai grijă la bani!

Rac - e o într-o săptămână de aşteptări şi comunicare. Primeşte multe mesaje, tot felul de atenţionări. Poate fi şi o perioadă cu multă bârfă.

Leu - are o săptămână în care trebuie să schimbe tot ce înseamnă modalitate de abordare a problemelor care interesează, deci schimbaţi macazul. Aţi fost buni, fiţi şi mai buni!

Fecioară - de la începutul anului e cu mici bătălii, critică. Sfat: potoleşte-te şi totul se rezolvă! Bătălia strică pălaria!

Balanţă - vine adevărul care îi poate schimba viaţa.

Scorpion - intră sub protecţie divină sub toate punctele de vedere şi are nevoie de ea în tot ce face.