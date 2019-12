Horoscopul zilei, 10 decembrie 2019. Fecioară: Sunteți hotărâți să acordați mai mult timp familiei

HOROSCOP, 10 decembrie 2019, Berbec

Berbec. Poate că a auzit cineva de voi și de activitatea voastră și își exprimă dorința să vi se alăture într-un proiect pe care l-ați demarat solitar. Că de obicei, sinceritatea este cea mai bună politică: ați putea astfel scurtă drumul spre un acord, economisiți timp și nervi.

HOROSCOP, 10 decembrie 2019, Taur

Taur. Destule noutati pentru voi: printre altele ati putea afla despre oportunitati de cercetare, de studii sau de perfectionare in alt oras sau in alta tara si veti lua in serios vestea. O eventuala neintelegere de ieri s-ar putea regla astazi, ba chiar primiti un semn de prietenie, de respect.