Horoscopul zilei 23 martie 2019. Nativii acestei zodii vor întâlni o persoană de care se vor îndrăgosti

Ziua de 23 martie 2019 este una favorabilă nativilor din mai multe zodii, care încep weekendul cu un moral excelent și sunt în căutare de noi provocări.

Horoscop 23 martie 2019 – Berbec

Planurile tale merg de minune, dar nu inseamna ca trebuie sa te culci pe o ureche si sa astepti sa ajungi la roadele visate. In continuare e nevoie de decizii ferme, de atentie sporita la caile pe care mergi, la resursele de care te folosesti, deoarece succesul tau depinde inca de foarte multi pasi pe care urmeaza sa-i faci de acum inainte.Daca ai pornit pe un drum, nu inseamna ca de acum lucrurile merg de la sine, ci e nevoie de o continua investitie de energie, idei, timp, eforturi pentru a ajunge acolo unde doresti. Important e ca tu sa simti, in adancul inimii, ca e bine ce faci si sa te folosesti de resursele tale cu intelepciune.

Horoscop 23 martie 2019 – Taur

Tot ti-ai pus intrebari dificile despre viata dar nu prea ai gasit raspunsuri. E semn ca nu le-ai cautat unde trebuie, de aceea trebuie sa lasi in urma dilemele neclare ale trecutului si sa fii deschis spre ceva nou. E posibil sa incepi o noua scoala a vietii, pentru ca iti dai seama ca etapele parcurse anterior nu au fost cele mai adecvate, deci nu renunta sa-ti pui intrebari existentiale.Curiozitatea e un prim pas spre intelepciune, deci recunoaste ca nu le stii pe toate si invata mai departe. Gaseste cursul, cartea, profesorul, mentorul potrivit care sa te lumineze!

Horoscop 23 martie 2019 – Gemeni

Priveste lucrurile realist si detasat, si lasa doar logica sa-si dea cu parerea in situatia de fata. Chiar daca inima te tine legat de o anumita stare de lucruri care iti inspira un oarecare confort emotional, mintea iti transmite cu totul altceva si te indeamna la schimbare, sa iesi din starea de comoditate pasiva care s-a instalat si sa treci la nivelul urmator. Cu siguranta exista altceva si mai bun pentru tine, dar pentru a accede la acel nivel, ti se cere curajul schimbarii. Nu poti avea ceva mai bun daca te complaci in monotonie, deci ia taurul de coarne, fraiele in maini si uneltele de lucru si treci serios la fapte!

Horoscop 23 martie 2019 – Rac

Muncesti mult, dar nu prea se vad roadele eforturilor depuse din cauza carcotasilor care-ti pun la indoiala serviciile. Nu abandona la primele critici, inarmeaza-te cu rabdare si putere de convingere, pentru ca se vor ivi multi oameni care iti gasesc nod in papura. Se resimte un spirit de competitie cam agresiv in jur, dar nu trebuie sa te opreasca din elan, ci sa te stimuleze sa-ti arati valoarea si superioritatea, de care nu te poti indoi. Ai muncit mult ca sa ajungi aici deci nu abandona la critica altuia.

Horoscop 23 martie 2019 – Leu

Nu pune la suflet tonul ridicat cu care ti se adreseaza cei pe care ii iubesti. Au si ei problemele si nervii lor, si tot tu trebuie sa fii cel care tolereaza atitudinea lor un pic cam agresiva. Daca vezi ca nu sunt in apele lor, lasa-i in pace, nu mai turna si tu gaz pe foc cu tot felul de reprosuri sau critici, asteapta sa le treaca, pentru ca vor aprecia mai mult intelegerea de care dai dovada tacand si suportandu-le nazurile, decat daca ai incepe sa le atragi atentia in fiecare clipa ca sunt nervosi, artagosi, nepoliticosi. Tu cu ai face daca ai fi in locul lor?

Horoscop 23 martie 2019 – Fecioara

Parca revii brusc cu picioarele pe pamant printr-o veste bomba. Uneori e mai bine sa repari o situatie asa, brusc, fara anestezie, decat s-o tot duci dupa tine fara sa ai curajul de a lua masuri radicale. Acum dai dovada si de curaj, dar si de maturitate, pentru ca numai un om cu scaun la cap s-ar fi pliat atat de bine pe aceasta schimbare rapida de directie. Arati ca stii sa te adaptezi imediat noutatii aparute din senin si nu te pierzi cu firea, ceea ce e un atu in favoarea ta. Altii ar fi clacat si s-ar fi oprit ca sa se planga de situatia aparuta din cer, dar nu si tu. Iei repede taurul de coarne si treci mai departe cu lectia asumata din mers.

Horoscop 23 martie 2019 – Balanta

In compania potrivita, vei avea parte de rezultate excelente, ca atare cauta tovarasii compatibili scopurilor tale. Nu te alatura celor nepriceputi, celor care se lauda de ceea ce pot face, care nu prea au demonstrat acest lucru, ca atare e nevoie de colaboratori de incredere care ti-au aratat si cu alte ocazii ca te poti baza pe ei. Un sfat bine documentat, un umar de sprijin la greu si o idee concreta vor veni mai ales de la persoane mai mature. Cei tineri mai mult vor incerca sa profite de munca ta, fara sa participe concret. Doar gura e de ei!

Horoscop 23 martie 2019 – Scorpion

Credeai ca prietenii te vor sustine intr-un moment dificil, dar, in loc de incurajari care sa-ti ridice moralul, te trezesti sub tirul criticilor lor. E un semnal de alarma cu privire la bunele lor intentii, deci ai tot dreptul sa le pui la indoiala sinceritatea si loialitatea. Tu nu ai fi facut asa, daca ei ar fi trecut prin situatii similare, ba chiar ai fi pus umarul alaturi de ei ca sa depaseasca hopul, pe cand ei ce fac? Te judeca, te cearta, fug de raspundere sau incearca sa te influenteze sa renunti. Nu de asemenea ajutor ai tu nevoie acum. S-ar putea ca prietenii mai vechi sa te dezamageasca, in timp ce altii, de la care nu asteptai nimic in mod special, sa te sustina mult mai bine. Fii deci exigent cu cei pe care ii accepti alaturi!

Horoscop 23 martie 2019 – Sagetator

Se deschide in fata ta o aventura noua, foarte incitanta si foarte atractiva, dar te prinde cumva pe picior gresit. Tu nu ai curajul sa pornesti pe aceasta noua cale, ai impresia ca e prea greu, ca nu esti pregatit, ca ai alte treburi mai importante de rezolvat si tot cauti scuze s-o refuzi. Nu ar trebui sa pierzi sansa aceasta, dar ceea ce te sperie pe tine cel mai mult e necunoscutul. Cum nu prea stii incotro duce aceasta cale, preferi sa-i dai cu piciorul, ceea ce ar fi pacat… Nu refuza, eventual mai informeaza-te, dar nu renunta la idee atat de usor!

Horoscop 23 martie 2019 – Capricorn

Greu de spus daca nivelul la care ai ajuns te bucura sau se poate si mai bine, de parca ai avea parte de ambele fete ale unei situatii simultan. E ca si cum un succes se ridica pe insuccesul altuia sau o mare reusita are si un pret de platit, ca atare numai de starea ta de spirit depinde spre ce panta te indrepti: in sus sau in jos? Incearca sa nu lasi latura ta pesimista sa te copleseasca ci priveste mai intai partea buna a lucrurilor, fara sa te gandesti si la aspectul mai putin placut din spatele reusitei. Intotdeauna exista si reversul medaliei, dar nu-l cauta neaparat acum!

Horoscop 23 martie 2019 – Varsator

Informatia gresita pe care ti-o trimite cu rea intentie un colaborator care nu merita increderea ta, te poate trimite pe o pista falsa, cu riscul de a consuma inutil timp si energie pentru ceva ce nu va ajunge acolo unde speri, afla din mai multe surse incotro te indrepti sau pe ce te bazezi, pentru ca ai pitea fi indus in eroare si vei regreta mai apoi ca nu ai fost mai atent la avertismente. Primesti suficiente semnale de alarma la tot pasul ca sa te pun pe ganduri cu privire la adevaratele intentii ale celui care te abureste acum cu tot felul de minciuni.

Horoscop 23 martie 2019– Pesti

Vestile care vin astazi de departe au o semnificatie cu totul speciala asupra ta, pentru ca te impresioneaza la maximum. Poate sunt vesti importante despre cei dragi de peste hotare care te misca atat de mult, incat esti in stare sa urci in primul avion si sa ajungi la ei, acolo! Pe de alta parte, si calatoriile pe care le faci acum sau eventualele deplasari pe care le programezi astazi pentru perioada urmatoare au o influenta majora asupra psihicului tau, pentru ca genereaza o stare de nerabdare fantastica, de parca nu mai poti astepta pana ce ajungi la destinatie. Daca ai putea, ai porni acum la drum!