Top cinci cei mai afemeiaţi bărbaţi în funcţie de zodie! Vezi de cine trebuie să te fereşti

Te-ai întrebat vreodată cât de predispus e partenerul tău spre infidelitate, în funcţie de zodia lui? Deşi ţine de personalitatea fiecăruia, se pare că astrele au un cuvânt de spus când vine vorba despre bărbaţi afemeiaţi.

VĂRSĂTOR

Surprinzator sau nu, nativii din aceasta zodie se numara printre cei mai afemeiati barbati. De aceea, ei nu reusesc sa isi construiasca o relatie stabila si tind sa se implice mai mult in relatii de scurta durata, uneori chiar simple aventuri. Daca ai pus ochii pe un varsator sau iubitul tau este nascut sub acest semn zodiacal, va trebui sa ai mai multa grija, deoarece, daca nu ii faci toate poftele in dormitor, cu siguranta relatia ta nu va dura.

RAC

Sensibilii raci nu sunt nici ei ceea ce par. De multe ori, acestia aleg sa pozeze in timizi, pentru a putea sa cucereasca un numar cat mai mare de pretendente. Asadar, racii, desi aleg adesea o relatie de lunga durata, insala foarte mult. In plus, se pare ca sunt experti in acest domeniu, asa ca va fi foarte greu sa ii prinzi.

SCORPION

Nativilor din aceasta zodie le place mai mult sa cucereasca decat sa se implice intr-o aventura in sensul propriu-zis. De aceea, barbatul scorpion va fi in elementul lui la o petrecere unde va putea seduce cat mai multe femei, chiar daca nu se va culca cu ele. Cu toate acestea, multe dintre jocurile nativului scorpion se incheie cu o seara in doi si, de aceea, este bine sa ai grija si sa iti asumi acest lucru, in cazul in care ai intalnit un scorpion.

TAUR

Taurii sunt si ei afemeiati. Desi, cel mai des, cauta o relatie stabila, bazata pe afectiune si incredere, taurii au mereu in gand cum sa cucereasca o alta femeie. De aceea, daca ai o relatie cu un barbat din aceasta zodie, va trebui sa il multumesti pe toate planurile, daca iti doresti sa il pastrezi langa tine. In caz contrar, te va parasi pentru cineva dornic sa ii faca toate poftele.

LEU

Chiar daca, cel mai probabil, te asteptai ca cei din zodia leu sa fie printre cei mai afemeiati barbatii, acestia nu se afla printre primele zodii din acest top. Chiar daca nu sunt cei mai fideli, leii raman intr-o relatie si nu renunta usor la ceea ce au pentru o aventura. Bineinteles, acest lucru nu inseamna ca nu le place sa flirteze si sa atraga cat mai multe priviri asupra lor, insa, adesea, se vor multumi cu atat.