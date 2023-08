O zodie va fi lovită de greutăți până la finalul lunii august 2023. Nativul care va plânge cu lacrimi amare la sfârșit de vară

Îți prezentăm în rândurile de mai jos cine este zodia care va fi lovită de greutăți pe final de vară. Iată dacă la tine se referă previziunile astrologilor!

Deoarece are un puternic simț pragmatic și se concentrează pe realitate și esențial, Capricornul își dă tot sufletul în ce are de făcut și își concentrează toate economiile și resursele astfel încât acel lucru să iasă ca la carte. Așadar, atunci când nu se întâmplă conform așteptărilor, nativul suferă extrem de tare și se închide în el.

Tensiunile ating cote maxime în episodul nou The Road: The Tragedy of One ▶ Vezi în AntenaPLAY