Zodiac Chinezesc 2023. Previziuni pentru anul Iepurelui

Potrivit astrologiei și culturii chineze, iepurele este un simbol puternic al longevității, pozitivității și bunăvoinței, așa că așteptați-vă la lucruri destul de bune în acest an. Iepurele este în mod natural precaut, dar rapid și inteligent. Deci, oamenii născuți în anul Iepurelui sunt considerați a avea aceste trăsături de personalitate, inclusiv un ochi pentru artă, sensibilitate emoțională, o blândețe a spiritului și pozitivitate generală.

Ce semnifică animalele din zodiacul chinezesc

Legenda spune că Jade Emperor a vrut să aleagă 12 de animale ca paznici, scrie Your Tango. Așa că a trimis un mesager și a făcut să se știe că primele 12 animale care vor traversa porțile cerești vor fi alese și clasate în funcție de momentul în care vor trece linia de sosire. Șobolanul viclean a reușit primul, urmat de bou și tigru. Iepurele era al patrulea, dar mulți spun că dragonul a văzut iepurele luptându-se în râu și i-a dat un impuls mic pentru a-l ajuta să ajungă la țărm înaintea lui.

Citește și: Horoscop săptămânal 23 - 29 ianuarie 2023. Luna din Berbec ne afectează la locul de muncă

În continuare, vă vom spune exact cum anul Iepurelui vă va afecta viața în funcție de semnul zodiacal. Spre deosebire de zodiile europene, zodiile chinezești nu corespund unei perioade de o lună, ci corespund unei perioade de un an. Fiecare an chinezesc începe la a doua sau la a treia Lună Nouă după solstițiul de iarnă.

Iepure - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Oamenii născuți în anul Iepurelui se vor confrunta cu mai multe întreruperi și instabilități. Încă nu trebuie să uiți niciodată că nu este totul rău și chiar dacă vezi o acțiune ca pe ceva rău, trebuie să știi că și aceasta poate fi o oportunitate de a crește.

Oamenii născuți în anul Iepurelui trebuie să se aștepte la schimbări majore în ceea ce privește sănătatea, cariera și relațiile. Ar putea fi un pic iritant, mai ales pentru cei ale căror diagrame de naștere nu favorizează apa. Iepurii ar trebui să încerce să atragă energie pozitivă și să se alăture evenimentelor fericite atunci când este posibil", spune Thierry Chow, consultant din Hong Kong, potrivit CNN. De asemenea, nativii din acest semn sunt sfătuiți să călătorească mai mult anul acesta.

Dragon - 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Este un an destul de bun pentru Dragon. Nicio stea ghinionistă nu le afectează anul, însă, Dragonii sunt sfătuiți să fie atenți când vine vorba de decizii. Nu trebuie să ia decizii pripite la locul de muncă.

„Nu există preocupări deosebite, cu excepția sănătății pentru cei născuți vara și toamna. Se pot simți ușor stresați. Nu vă mai grăbiți să luați decizii, mai lăsați-le o perioadă”, spune Chow.

Dragonii singuri ar putea întâlni potențiali parteneri romantici în acest an. Culorile lor norocoase sunt metalice, cum ar fi aurul sau argintul.

Șarpe - 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Toate procesele de creație și schimbare vor necesita răbdare în acest an. Ia-ți timp, respiră adânc și când harul tău este testat gândește-te la cine vrei să fii și cum ai vrea să rămâi în amintire. Ești pe drumul cel bun spre a-ți atinge noi scopuri.

Cal - 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cei care sunt „Cal” în zodiacul chinezesc, se pot forma în carieră anul acesta. Vor avea parte de un parcurs greu și vor fi

mulți răufăcători care vor afecta viața în acest an. Caii care sunt nou-veniți la locul de muncă în acest an, trebuie să fie mai atenți și să nu le ofere oportunități celor care le-ar sabota cariera. Dacă pe plan profesional lucrurile merg mai greu, pe plan personal, caii au parte de vești bune. Cei care sunt singuri își vor găsi dragostea anul acesta. Pentru cei care sunt deja într-o relație sau căsătoriți, anul acesta va fi foarte bun pentru dezvoltarea relației și pot planifica totul despre viitor într-o maniera ordonată. Pentru a îmbunătăți relația și mai mult, planificați câteva excursii și călătorii împreună atunci când puteți.

Citește și: Horoscop săptămânal tarot pentru 23 - 29 Ianuarie 2023. Zodile care își îmbunătățesc relația cu partenerii de viață

Capra - 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Corpul tău este cel mai mare vehicul pentru succes și modul în care îl tratezi va avea o influență serioasă asupra modului în care se joacă anul tău. Tratați-l ca pe un templu care ticăie, păstrați-l hidratat, sărutat de soare, bogat în proteine și, în general, pur. Tratează-l că pe un depozit de dolari și s-ar putea să nu eșuezi neapărat, dar vei rămâne mult în urmă.

Maimuța - 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Singura barieră adevărată pentru voi în acest an este propriul vostru set de credințe de sine limitative. Ești capabil, ești captivant și lumea te așteaptă să te îmbarci cu ideea pe care o meriți, cu o poziție divină pentru a primi, mai mult decât ai crezut vreodată că este posibil.

Cocoșul - 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Celebrarea și contemplarea sunt temele principale pentru voi în lunile următoare, cocoșilor. Este în natura voastră să doriți să preluați controlul și să vă încărcați, dar în acest an sunteți chemați să faceți bilanțul și nu trebuie să vă grăbiți. Sărbătoriți victoriile mici.

Câinele - 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Câinii sunt loiali prin natura lor, dar v-ați dedicat obiceiurilor și relațiilor care sunt confortabile. Acesta este anul în care ne scuturăm și ne aplecăm spre experimentare. Nu trebuie să ai toate răspunsurile sau să porți toată povara. Distrează-te cu perspective neașteptate, du-te undeva unde nu ai mai fost și amintește-ți că riscul este o modalitate foarte bună de a obține profit sau evoluție.

Porcul - 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Se spune că există „oportunități multiple” pentru porc de a „prospera” în următoarele luni. Potrivit horoscopului carierei și muncii 2023, porcul care s-a confruntat cu obstacole financiare în anul precedent va găsi oportunități pentru „confort material” anul acesta. Pentru dragoste, anul Iepurelui „încurajează stabilirea unor relații sănătoase și confortabile”. Cu toate acestea, porcul poate fi neatent când vime vorba de capitolul „romantism”.

Șobolanul - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Pentru acești nativi sunt mult oportunități în carieră anul acesta. Faptele și bunele decizii pe care le veți lua anul acesta vor duce la o dezvoltare bună pentru anul următor. În ceea ce privește dragostea, totul se va întâmpla „fără prea multe tulburări” atunci când vine vorba de relații intime, dar „poate fi diferit cu familia”, scrie Express.co.uk.

Bivolul - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

Prudența este cuvântul cheie pentru Bou din acest an, scrie The New York Post. Fie că sunteți în curs de a crea noi legături, dezvoltarea de noi abilități sau de a lucra la sănătatea mentală și fizică, nativii din această zodie fac acest lucru cu cea mai mare grijă deoarece semințele pe care le semănați și legăturile pe care le legați în acest an joacă un rol major în viitorul pe care îl construiți.

Tigrul - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

Odihna adecvată și implementarea unui echilibru între muncă și viața personală, care prioritizează creativitatea, sunt esențiale pentru bunăstarea ta și pentru capacitatea ta de a produce acel tip de muncă care atrage atenția și nivelul financiar pe care l-ai căutat. Modul în care îți iei timpul liber de la muncă este la fel de important ca și ceea ce pui în ea. Bonus: Fie că îți cauți o relație sau vrei să o consolidezi, prognoza pentru dragoste este favorabilă pentru tine.

Urmărește Podcastito Express și află detalii din timpul curselor, din America Express, show-ul momentului.