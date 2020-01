Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de marți, 28 ianuarie 2020. Fecioarele se ceartă rău cu partenerul, racii trăiesc o mare dezamăgire

TAURII intra intr-o perioada foarte buna pentru avansarea in cariera. Nu atat de bine stau si financiar, insa pasii facuti acum ii vor ajuta pe viitor si in acest sens.

Si GEMENII sunt favorizati in plan profesional. Se pot implica intr-un proiect care sa le aduca nu numai venituri in plus, ci si implinire sufleteasca.

RACII sunt tentati sa judece prea aspru, numai dupa aparente. Sunt sfatuiti sa analizeze faptele oamenilor, inainte de a pune etichete atat de rapid, anunță horoscopul zilei de marți, 28 ianuarie 2020.

Nativii LEU pot fi atat de prinsi cu sarcinile profesionale, incat sa isi lase familia sau relatia cu partenerul pe ultimul loc. Iar asta ar putea avea urmari neplacute.