ZODII LOTO 2018. Ce numere câștigatoare să joci dacă ești Pești

ZODII LOTO 2018. Dacă ești zodia Pești, atunci norocul e al doilea nume al tău. Ești o ființă solară și toate lucrurile bune trag la tine. Și dacă te-ai gândit să joci la loto, iată ce numere caștigatoare ar trebui să sa joci.



ZODII LOTO 2018. Cine este zodia Pești

Semn de apa, mutabil (transformare), feminin (introvertit), dominat de planetele Jupiter și Neptun, care se află în propriul domiciliu. Mercur este în exil, Venus e în exaltare, iar Mercur se află în cădere.

Semnele Solare sunt cele mai populare din toată astrologia! "Semn Solar" este un termen care desemnează o zodie (din zodiacul Tropical) în care se află Soarele la un moment dat, cel mai adesea la nașterea cuiva. Când se spune că un om "este Pești", sau "este din Zodia Pești", această se poate exprimă și prin formulă "are Peștii că Semn Solar" și, de fapt, asta înseamnă că, în momentul nașterii sale, Soarele se află în unul din cele 30 de grade ale zodiei Pești. Astfel, fiecare om are propria să zodie, propriul sau Semn Solar, sub vibrația căreia s-a născut.

Despre cei născuți sub constelația Peștilor tradiția se spune că obțin onoruri prin ei înșiși, se ridica prin arte, științe sau literatură. Devin populari prin succesul operelor lor. Peștii conferă o anumită neliniște, o nemulțumire de șine care îndeamnă la refacerea operelor începute; nativii sînt înclinați spre pesimism)-acesta le guvernează impresiile și felul de a vedea. Posedă o dublă natură, foarte greu de descifrat. Au un spirit drept, puternic, partici­pativ, poetic și contemplativ, moravuri convenabile, înclinați spre plăceri, orgoliu. Voința este fermă, dar schimbătoare, despotică, dar cu blândețe, autoritară, fără tiranie. Caracterul prudent, greu de apropiat, discret și cu umor. Tendința spre zeflemism, uneori chiar caustici, dar întotdeauna spirituali și fără răutate. Se emoționează greu, se calmează la fel de greu, dar după ce se răzbună, nu păstrează ranchiună, îndemânare, vioiciune, vigilență.

Persoana născută sub semnul Pești sau cu Ascendentul în Pești, se află sub influența planetei Neptun (guvernator tradițional) care o face blândă, visătoare, imaginativă și influențabila. Dacă acea persoană întreprinde o cercetare spirituală, ea se plasează sub influența lui Pluton, că guvernator esoteric și ierarhic ajutând-o să-și dezvolte sensibilitatea, gândirea pozitivă, creativitatea și calitățile parapsihice.

ZODII LOTO 2018. Zodia Pești și norocul

Culori: verde marin deschis, violet

Anatomie: picioare, interiorul pulpelor, călcâiele, tălpile, sistemul limfatic, lichidele organismului și nervi

Social: aptitudini de conducător numai în perioade de tranziție între două structuri sociale, meserii în care este nevoie de milă, compasiune, îndurare.

Material: câștiguri parvenite din înzestrări native.

Mental: armonizarea individului în raport cu societatea și credința în Dumnezeu.

Emoțional: viziune de ansamblu asupra relațiilor, destin judecat prin prismă emoțiilor, uneori închistări, umilință, suferința.

Guvernatorul (planetă) tradițional al Peștilor: Neptun

Guvernatorul ierarhic: Pluton

Verbul caracteristic: "A Crede" ("Eu CRED"), esența lui este sensibilitatea, visarea, ceea ce îi poate creă dificultăți în rezolvarea problemelor

Numere norocoase: 2 și 6

Piatră prețioasă: Acvamarin

Metal: Cositor

Ziua norocoasă: Vineri

Animale potrivite: Peștii

Locuri prielnice: spațiile deschise și lărgi

Cuvinte cheie: compasiune, mister, sugestibilitate, receptivitate, intuiție, sacrificiu, senzație, indecizie, reverie, iluzie, devotament, interiorizare, impresionabilitate, inspirație, misticism, suferința, credința, trădare, fugă, nepăsare, superstiție

ZODII LOTO 2018. Ce numere să joci la Loto în funcție de zodie Pești

În general, nu dai prea mare importanță banilor, pentru că ei sunt doar un mijloc de a-ți atinge visele și scopurile. Uneori,cheltuiești peste măsură, fără să-ți faci calcule dacă vei avea sau nu probleme în viitorul apropiat, alteori devii foarte strângătoare.

Numere norocoase

3,8,13,16,18,21,25,30,34,43

