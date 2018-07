ZODII LOTO 2018. Ce numere câștigătoare să joci dacă ești Capricorn

ZODII LOTO 2018. Ce numere să joci la Loto în funcție de zodie. Dacă ești zodia Capricorn, trebuie să știi că ești unul dintre cele mai prețioase semne zodiacale!

Când e vorba de bani, te pricepi de minune să administrezi timpul și banii,astfel încât să nu duci lipsă de nimic. Ești o zodie extrem demuncitoare și nu crezi în câștigurile obținute cu ușurință, pentru că ai siguranța că numai munca îți va aduce succesul pe termen lung. Chiar și așa, numerele norocoase ale zodiei Capricorn te pot conduce la câștig dacă ai de gând să joci la loto.

10 motive pentru care zodia Capricorn este cea mai valoroasă dintre toate

ZODII LOTO 2018. Numere norocoase și câștigătoare ale zodiei Capricorn sunt:

1,4,7,12,17,19,22,26

Zodia Capricorn. Caracteristici generale

Semn de pământ, cardinal (spirit întreprinzător), feminin (introvertit), dominat de planetă Saturn, care se află în propriul domiciliu. Luna este în exil, Marte în exaltare, iar Jupiter și Neptun se află în cădere.

Persoana născută sub semnul Capricorn sau cu Ascendentul în Capricorn, se află sub influența lui Saturn (guvernator tradițional) care o face pesimistă, organizată, ambițioasă și egoistă. Dacă întreprinde o cercetare spirituală, ea se plasează sub influența aceluiași Saturn, dar de această data pe un alt nivel. Saturn esoteric o va ajută să-și înțeleagă legăturile karmice și să-și continue evoluția învățând lecția altruismului. Dacă își va continuă cercetarea spirituală se va plasă sub influența planetei Venus (guvernator ierarhic) ce-i va permite să-și dezvolte un mental capabil să înțeleagă legile universului, iubindu-și impersonal semenii.

Culori: verde închis (în principal), negru (secundar)

Anatomie: zonă genunchilor, rezistentă pielii, schelet și păr

Social: se adaptează în orice situație pentru atingerea scopului, rigiditate, severitate, metodă.

Material: ambiția îl face să valorifice orice situație, succes cu timpul

Mental: traversarea ascendentă a tuturor mediilor societății că un fapt firesc rezultat într-o forță clădită pe mare putere de sacrificiu.

Emoțional: emoție supusă gândului și necesității, încredere în exemplul personal, puterea de a influența sentimentele celorlalți

Guvernatorul (planetă) tradițional al Berbecului: Saturn

Guvernatorul ierarhic: Venus

Verbul caracteristic: "A Folosi" ("Eu FOLOSESC", "Eu VALORIFIC"), esența lui este simțul practic

Numere norocoase: 2 și 8

Piatră prețioasă: Granat

Metal: Plumb

Ziua norocoasă: Sâmbătă

Animale potrivite: cornutele

Locuri prielnice: cele retrase și liniștite

Cuvinte cheie: răbdare, detașare, înțelepciune, elevare, concentrare, rezistentă, obiectivitate, perseverență, prudența, organizare, solitudine, administrație, ambiție, opinie, meditație, experiență, avariție, frugalitate

CAPRICORNUL simbolizează perioadă de desfrunzire totală a copacilor și de îngheț, ceea ce transpus în coordonatele temperamentale ale nativului corespunde tipului persoanelor vârstnice, al înțelepților și al asceților. Nativul este o persoană introvertită, închisă în sine și rezervată, dedicată în întregime scopurilor sale de realizare, în primul rând profesională și materială.

El are un profund simț al datoriei și este foarte conștiincios, putând da exemplu despre ceea ce înseamnă un lucru bine făcut. Are un mare respect pentru autoritățile superioare și pentru ierarhiile prestabilite, respectând literă și spiritul lor cu sfințenie și impunând și celorlalți reguli de conduită.

Hărnicia și pasiunea obstinata pentru muncă îl fac redutabil în încercările de escaladare a treptelor ierarhiei sociale și profesionale. Respectul pe care-l impune prin felul sau de a fi, prin modul în care își înțelege sarcinile și prin rolul pe care-l are într-un colectiv se transformă adesea într-un prestigiu greu de egalat.

Defectele cele mai mari pe care le poate avea un Capricorn, provenind din alterarea trăsăturilor sale pozitive sub o acțiune nefavorabilă a lui Saturn ori a educației și a unor împrejurări nefavorabile ale vieții, sunt: încăpățânarea oarbă, zgârcenia, negativismul, intoleranța și pesimismul. Pretențiile de confort ale Capricornului nu sunt deloc mari, el putând dormi și pe un pat de campanie în anumite împrejurări, dacă asta îi asigură un grad de mobilitate și de

clarviziune mai mare în ceea ce privește muncă pe care o desfășoară.

sursa: astromax.eva.ro