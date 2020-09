Iti doresti titlul de cel mai organizat angajat al anului? Iata ce trebuie sa faci

Titlul de cel mai organizat angajat al anului nu este usor de obtinut, dar nici imposibil. Ti-am pregatit in urmatoarele randuri cateva tips&tricks care te vor ajuta sa fii cel mai apreciat!

Scapa de teancurile de hartii de pe birou

Primul pas pe care trebuie sa il faci atunci cand iti doresti sa iesi in evidenta prin organizare si eficienta modului de lucru este sa iti organizezi documentele. Acesta nu este doar un progres vizibil pentru managerul tau, ci si un pas in fata pentru confortul la locul de munca. Daca inca te intrebi cum poti organiza mai bine hartiile de pe biroul tau, afla ca ai nevoie, in primul rand, de capsatoare. Cu ajutorul acestora, poti sorta actele in diferite categorii, le poti pastra in siguranta in dosar si poti chiar sa trimiti corespondenta fara grija ca anumite hartii se vor pierde pe drumul catre destinatar.

In esenta, pe langa capsatoare, principalele accesorii care nu trebuie sa lipseasca de pe biroul unui angajat organizat sunt: