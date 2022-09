Limita este cerul. Un bosniac sare cu parașuta la vârsta de 88 de ani și spune că a aflat secretul care îl menține în formă

Bosniacul Ibrahim Kalesic este dovada vie a faptului că sporturile extreme nu sunt întotdeauna rezervate doar tinerilor. La vârsta de 88 de ani, el se menține în formă sărind în mod regulat cu parașuta. Iată trucul secret care îl menține în formă pe bătrânel.

„Este un sentiment excelent", a declarat Kalesic, care a intrat în contact cu acest sport în urmă cu mai bine de 70 de ani.

„Mă simt super, mă simt odihnit din punct de vedere psihologic și mă bucur de o companie minunată", a declarat el pentru Reuters, adăugând că face exerciții zilnice timp de 15 minute, iar soția sa se asigură că este atent la dieta pe care o are.

În tinerețe, Kalesic a urmat un curs de pregătire la un centru de zbor din Serbia, înainte de a deveni el însuși instructor de sărituri cu parașuta. În 1963, el a stabilit în fosta Iugoslavie un record, sărind din avion la o altitudine de 5.500 de metri.

„Sunt cel mai bătrân parașutist activ din Europa", a declarat Kalesic zâmbind. „Îmi doresc să continui cu acest lucru încă zece ani, astfel încât să intru într-o carte Guinness a recordurilor mondiale ca parașutist bosniac".

Cea mai mare dorință a sa este să își procure o parașută prin care să îi învețe și pe alții tainele frumoasei meserii din aer.

„Sunt un pensionar care nu are mijloacele necesare pentru a-și cumpăra o parașută și mi-ar plăcea să am una pentru a-mi antrena elevii, care m-ar înlocui apoi în competițiile de sărituri", a spus Kalesic.

El are o rețetă simplă pentru a se menține în formă la vârsta sa.

„Parașutismul este un sport extrem și necesită concentrare. Pentru a fi concentrat, trebuie să dormi bine, iar pentru a dormi bine trebuie să ai conștiința clară că nu ai jignit sau făcut rău nimănui și atunci poți dormi fără coșmaruri și poți sări".

