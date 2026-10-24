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Rugăciunea de sâmbătă, 24 octombrie 2026. Cuvintele pe care să le rostești pentru liniștea sufletului și ocrotirea familiei

Sâmbătă, 24 octombrie 2026, credincioșii își pot îndrepta gândurile către Dumnezeu prin rugăciune, cerând liniște sufletească, sănătate și ocrotire pentru familie. Iată ce rugăciune poți rosti pentru a găsi pace în suflet și pentru binele celor dragi.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Sambata, 24 Octombrie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 09:41
Rugăciunea pe care este bine să o rostești pe data de 24 octombrie 2026 | Profimedia
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Ziua de sâmbătă poate fi un prilej de liniște, reculegere și rugăciune pentru credincioșii care își doresc să își găsească pacea sufletească și să ceară binecuvântare pentru cei dragi.

Fie că este rostită dimineața, înainte de începerea activităților, fie seara, într-un moment de liniște, rugăciunea îi poate ajuta pe oameni să își îndrepte gândurile către Dumnezeu și să își găsească puterea de a trece peste grijile de zi cu zi.

Rugăciunea de sâmbătă pentru liniște sufletească

Pentru mulți credincioși, rugăciunea este un mod de a-și exprima recunoștința, de a cere ajutor în momentele dificile și de a găsi speranță atunci când lucrurile nu merg așa cum și-ar dori, potrivit doxologia.ro.

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În această zi, cei care simt nevoia de pace sufletească pot rosti o rugăciune simplă, cu gândul la sănătate, iertare și înțelegere.

„Doamne, Dumnezeul meu, îți mulțumesc pentru această zi și pentru toate binecuvântările pe care mi le-ai dăruit. Te rog să-mi liniștești sufletul, să-mi luminezi mintea și să-mi dai puterea de a trece cu răbdare peste încercările vieții.

Alungă din inima mea teama, neliniștea și gândurile care îmi răpesc pacea. Ajută-mă să iert, să înțeleg și să primesc cu înțelepciune lucrurile pe care nu le pot schimba.

Călăuzește-mi pașii spre fapte bune, ferește-mă de răutate și învață-mă să văd binele chiar și în zilele grele. Dă-mi sănătate, răbdare și credință neclintită, iar în casa mea să domnească pacea, iubirea și înțelegerea. Amin!”

Rugăciune pentru ocrotirea familiei

Sănătatea și binele celor dragi se numără printre cele mai importante dorințe ale oamenilor. Părinții se roagă pentru copii, copiii pentru părinți, iar cei care trec prin perioade dificile caută alinare și speranță în credință.

O rugăciune pentru familie poate fi rostită în orice moment al zilei, cu gândul la cei apropiați și la nevoia de a păstra armonia în casă.

„Doamne, Dumnezeule, Te rog să veghezi asupra familiei mele și să îi ocrotești pe toți cei pe care îi iubesc. Dăruiește-ne sănătate, liniște și puterea de a rămâne uniți, indiferent de încercările pe care le întâlnim.

Ferește-ne de necazuri, de primejdii și de tot ceea ce ne-ar putea aduce suferință. Ajută-ne să ne vorbim cu blândețe, să ne iertăm greșelile și să ne sprijinim unii pe alții atunci când ne este greu.

Binecuvântează casa noastră, Doamne, și umple-o de iubire, înțelegere și bucurie. Ai grijă de copiii noștri, de părinții noștri și de toți cei care au nevoie de ajutorul Tău. Dă-ne înțelepciunea de a lua decizii bune și puterea de a depăși împreună orice încercare.

Îți încredințez Ție grijile și speranțele mele și Te rog să ne fii alături în fiecare zi. Amin!”

Citește și: Rugăciunea pe care o poți rosti pe 21 octombrie, de Sfinții Mărturisitori. Cuvinte pentru liniște și întărire sufletească

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