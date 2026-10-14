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Rugăciunea către Sfânta Parascheva, rostită pe 14 octombrie pentru sănătate, liniște sufletească și ajutor.Ce rostesc credincioșii

Pe data de 14 octombrie este prăznuită Sfânta Parascheva. Iată cum îți poate fi bună mijlocitoare în fața Părintelui Ceresc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 09:31 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 09:30
Rugăciunea către Sfânta Parascheva | Shutterstock
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Astăzi mii de credincioși trec pe la Sfânta Parascheva, la racla sa de la Catedrala din Iași. Aceștia apelează la ajutorul Sfintei pentru întărirea credinței, îndreptarea păcatelor, izbăvirea de lenevie în rugăciune și ușurarea sufletului.

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Ce rugăciuni se rostesc astăzi pentru sănătate și liniște sufletească

Sfânta Parascheva este una dintre mijlocitoarele credincioșilor în fața lui Dumnezeu. Aceasta vine în ajutorul tuturor credincioșilor care i se adresează:

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„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin!” potrivit unei surse.

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De asemenea, poți să rostești și:

„Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.

Cheamă și pe Duhul Sfânt - izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune.

icoană sfânta parascheva

Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin!” potrivit unei surse.

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