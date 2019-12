7 motive pentru ca Turcia să fie urmatoarea ta destinație de vacanță

Palatul Topkapi

Indiferent daca esti sau nu amator de istorie si arhitectura, este important sa treci pe lista obiectivelor turistice vizitate si superbul palat Topkapi. Cladirea scoate in evidenta maretia sultanilor otomani si importanta rivalitatii imperiale, arhitectura sa fiind un bun exemplu pentru a eschie aceasta civilizatie. Vizita la palat te va ajuta sa descoperi comori minunate ale otomanilor si sa admiri privelisti panoramice ale Bosforului si zonei de centru din Istanbul.

Cappadocia

Catacombele sapate in stanca si peisajele selenare descriu foarte bine aceasta frumoasa zona a Turciei. Anual, regiunea atrage foarte multi turisti din toate colturile globului, piesa de rezistenta a Cappadociei fiind Parcul National Goreme, inclus in Patrimoniul Mondial UNESCO din 1985. Pe langa panorama deosebita, in zona turistii au sansa de a zbura cu balonul cu aer cald, aceasta activitate gasindu-se in aproape toate pachetele turistice.

Cumparaturi in Marele Bazar

Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poti face in Turcia este sa mergi la shopping in Marele Bazar. Acesta este unul dintre locurile emblematice ale Istanbulului si reflecta perfect caracterul oriental al orasului aflat pe doua continente. Pe langa cele peste 2.000 e magazine pe care le include, Marele Bazar poarta o istorie de secole pentru ca a fost construit in anul 1455. Acesta reprezinta una dintre cele mai vechi piete acoperite din lume si se include de-a lungul a zeci de strazi.

Turcia este o destinatie de vacanta ce nu ar trebui sa lipseasca din palmaresul unui calator adevarat. Pe langa statiunile sale superbe de la malul marii, aceasta ofera si o serie de obiective turistice extraordinare, asa ca rezerva-ti din timp o excursie inedita intr-una dintre cele mai interesante zone din intreaga lume.