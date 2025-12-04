O român a decis să meargă la târgurile de Crăciun din București și nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut cât a putut să dea pe două ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul colosal, plătit pentru 9 minute de distracție la târg.

Descoperă care sunt prețurile la carusel și alte atracții, la târgurile de Crăciun din București | hepta

În București există mai multe târguri de Crăciun, însă unele dintre cele mai vizitate sunt cele din Piața Universității și Piața Constituției, deschise începând cu data de 29 noiembrie 2025. Totuși, prețurile sunt ridicate nu doar la produsele alimentare sau la cadouri, ci și la distracțiile destinate copiilor.

Descoperă în rândurile de mai jos cât a putut să dea un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun, dar și unde se pot distra cei mici.

Cât a dat un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul colosal pentru 9 minute de distracție la târg. Unde se pot distra cei mici

Începând cu data de 29 noiembrie 2025 s-au deschis numeroase târguri de Crăciun în București. Aici, vizitatorii se pot bucura de mâncare și produse tradiționale, cozonaci, sarmale, ceafă de porc, mici, cârnați, plăcinte, vin fiert, ciocolată caldă, ceai, acadele, turtă dulce și tot felul de alte bunătăți. În plus, la târg există și atracții potrivite atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Articolul continuă după reclamă

Un român a dezvăluit cât a putut să dea pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul colosal pentru 9 minute de distracție i-a uimit pe mulți. Mai exact, omul a fost nevoit să scoată din buzunar 100 de lei pentru o distracție de doar nouă minute. Motivul?

O tură la carusel costă la târgul de Crăciun din Piața Universității 25 de lei, pentru 3 minute de distracție. Pentru o tură cu sania VR a Moșului, indiferent de proiecția selectată, trebuie să scoatem din buzunar suma de 50 de lei, pentru 3 minute de distracție. Astfel, la un calcul simplu, două ture la carusel și o tură la sania VR ajung să coste 100 de lei, pentru 9 minute de distracție. Suma se înmulțește cu numărul de copii dintr-o familie.

Citește și: Prețurile de la târgurile de Crăciun din București 2025. Cât te costă să mergi la Piața Constituției sau la Piața Universității

Lucrurile nu sunt mai „roz” nici la târgul de Crăciun din Piața Constituției, unde o tură de 3 minute în roata mare costă 30 de lei, iar o tură în roller coaster costă 25 de lei, tot pentru 3 minute de distracție.

La cele două târguri menționate, distracțiile pentru cei mici nu sunt multe. Totuși, unde se pot distra cei mici?

Unde se pot distra copiii la târgurile de Crăciun din București 2025

Începând cu 27 noiembrie și până pe 27 decembrie 2025, în Parcul Lumea Copiilor din Sector 4 va fi deschis Tărâmul de gheață, unde cei mici vor avea parte de numeroase surprize, printre care și plimbarea cu balonul cu aer cald, tiroliana, patinoarul magic, tras cu arcul, dar și animale precum lupi, șoimi, ponei și bufnițe, de la Basme cu cai.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, Opera Comică pentru Copii a dat deja startul târgului de Crăciun, unde a avut deja loc „prima ninsoare”. Mai exact, cei mici se pot distra alergând fulgii din spumă, pot merge la traseu sau tiroliană sau pot participa la numeroase ateliere de slime, decorațiuni, pictură cu nisip și multe altele. În plus, aici mai poți găsi carusel, trenuleț, întâlnire cu Grinch în casa lui, simulator de zbor, magazin cu jucării, cărți și cadouri, dar și multe alte idei de activități. Aici, diferitele atracții se plătesc cu un anumit număr de tichete și un tichet costă 3 lei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările