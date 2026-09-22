Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea imediat după ce te trezești. Când este cel mai bun moment pentru prima cafea

descoperă când este cel mai bun moment pentru prima cafea, dar și ce se întâmplă în corpul tău dacă o bei imediat după ce te trezești.

Descoperă când e cel mai bine să bei cafea, dar și ce se întâmplă dacă bei prea multă sau imediat după ce te trezești | sursa foto: Profimedia

Pentru foarte multe dintre persoane, dimineața începe abia după prima gură de cafea. Făcută la espressor sau la ibric, această băutură este îndrăgită de milioane de oameni din întreaga lume nu doar pentru efectul său de a spori energia, ci și pentru aroma bogată și intensă.

Totuși, specialiștii susțin faptul că momentul în care bei prima cafea te poate face să percepi în mod diferit efectul cofeinei pe parcursul dimineții. Descoperă în rândurile de mai jos când este cel mai bun moment pentru prima cafea, dar și ce se întâmplă în corpul tău dacă o bei imediat după ce te trezești.

Ce se întâmplă în organism dacă bei cafea imediat după ce te trezești

Atunci când o persoană se trezește, nivelul de cortizol (hormonul stresului) crește, dându-ne acea stare de „vigilență”. Tocmai de aceea, multe dintre persoanele care beau cafea imediat după ce se trezesc nu simt că băutura ar avea un efect puternic asupra lor din punct de vedere al energiei suplimentare. La mulți dintre oameni, starea de energie apare în mod natural, odată cu trezirea, și nu mai este amplificată ulterior de cafeaua băută imediat. Sunt totuși și persoane care se simte bine dacă beau cafea imediat după trezire, deci depinde de fiecare individ în parte. Există, totuși, și o explicație științifică în spatele celor explicate mai sus.

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Cofeina din cafea blochează acțiunea adenozinei, o substanță chimică produsă în creier care se acumulează de-a lungul zilei și dă senzația de somn. Pe măsură ce orele trec, senzația de somnolență crește.

Atunci când bei cafea, cofeina se leagă de receptorii pentru adenozină și acest lucru blochează semnalul de oboseală. Rezultatul poate fi o stare de alertă mai ridicată și o dispariția, pe moment, a stării de oboseală dată de adenozină. Totuși, eficiența cafelei depinde și de concentrația de cofeină și de fiecare individ în parte, dar și de gradul de oboseală acumulat de organism sau numeroși alți factori.

Cafeaua este consumată nu doar acasă, ci și la locul de muncă

Și totuși, care este când este cel mai bun moment pentru a bea prima cafea? Cei care nu doresc să consume cafeaua imediat după trezire o pot face ceva mai târziu, după aproximativ o oră sau două.

Când este cel mai bun moment pentru prima cafea​

Explicația este una cât se poate de simplă: oferi corpului timpul necesar să se trezească în mod natural, prin creșterea nivelului de cortizol. Dacă totuși observi că a trecut ceva timp și starea de somnolență persistă, atunci poți consuma o cafea, informează goodrx.com.

Efectele acesteia ar putea părea mult mai evidente, căci energia dată de cafea nu se va „suprapune” cu momentul trezirii, când organismul oricum era în procesul de a se energiza.

Cum funcționează cofeina în corp și ce efecte are

Ca să înțelegem de ce cafeaua e importantă pentru oameni, primul pas este acela de a înțelege cum funcționează cofeina.

Aceasta crește activitatea neuronală și în organism se eliberează adrenalină (epinefrină), zisă și „hormonul luptă sau fugi”, ce are drept efecte: dilatarea pupilelor, deschiderea căilor respiratorii, pulsul mai ridicat, contractarea vaselor de sânge și creșterea fluxului sanguin către mușchi, creșterea tensiunii arteriale și altele, informează science.howstuffworks.com.

Tocmai de aceea, de multe ori, după ce consumi o cantitate mai mare de cafea cu cofeină, ai putea să observi că mâinile ți se răcesc, mușchii se încordează și ai pulsul mai ridicat.

Ce se întâmplă dacă bei prea multă cafea. Simptome

Medicii trag un semnal de alarmă și susțin faptul că fiecare individ tolerează în mod diferit cafeaua și cofeina. Astfel, mai ales în cazul celor care au anumite afecțiuni de natură hepatică, renală, cardiacă sau digestivă, medicul ar putea recomanda un consum moderat sau chiar eliminarea cofeinei. Dacă bei prea multă cafea ai putea observa că îți crește tensiunea arterială prea mult, că ai pulsul prea ridicat sau că simți disconfort gastric, greață, reflux esofagian sau arsuri.