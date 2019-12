Delta Dunării, muzeu în aer liber de explorat în 2020!

Dacă ești dornic să explorezi sălbăticia și să te bucuri de liniștea naturii, departe de aglomerația marilor orașe, Delta Dunării reprezintă cea mai bună alegere pentru o vacanță aventuroasă în 2020!

Cel mai tânăr pământ european în continuă transformare este un adevărat paradis al florei și faunei, unde trăiesc peste 5000 de specii de viețuitoare, atrăgând un număr tot mai mare de turiști de la an la an.

Prețuri accesibile la vacanțe!

Ți-ai propus să-ți petreci următoarea vacanță în Delta Dunării? Gulliver Delta Resort 4✿ a pregătit ofertele Early Booking cu reduceri de până la 65% la pachetele Delta pentru Seniori și Delta pentru Toți, ce pornesc de la 429 lei/persoană, conform programului ales. În plus, complexul lansează pentru 2020, cazarea în bungalowri de lux, iar cu ocazia inaugurării ai posibilitatea să achiziționezi pachete Welcome Early Booking la un preț cu totul special: „plătești o noapte de cazare cu all inclusive și beneficiezi de tot sejurul!”.