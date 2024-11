Reacția lui Vlad Gherman când a văzut că în ultima ei scenă din "Lia - Soția soțului meu" Oana iese la date cu Daniel

Oana și Vlad Gherman au urmărit ieri seară ultimul episod din “Lia – Soția soțului meu” și au fost extrem de emoționați.

Aseară s-a difuzat ultimul episode din serialul produs de Ruxandra Ion, “Lia – Soția soțului meu”. Chiar dacă Oana și Vlad Gherman au avut oportunitatea să vadă deja ultimele două episoade alături de întreaga echipă de filmare în urmă cu câteva zile, ei și-au dorit să revadă finalul din confortul apartamentului lor.

Cum a reacționat Vlad Gherman când a văzut ce făcea personajul Oanei în ultimul episod din “Lia – Soția soțului meu”

Oana a filmat momente inedite toată seara și a dezvăluit că, exact cum au plâns la vizionarea cu echipa, așa au plâns și aseară la unele momente din ultimul episode. Pentru Oana cel mai emoționant moment a fost cel în care Andi a mers la sanatoriu la sora lui pentru a-și lua rămas bun înainte să plece la Toni.

Citește și: Cum au reacționat copiii Ioanei Blaj la ultimele episoade din Lia. Și-au văzut mama într-o postură diferită, în rolul lui Alice

Articolul continuă după reclamă

Andi a început să plângă, uitându-se la Alice dormind, i-a zis că o iubește indiferent cum e ea și că și mama lor, Otilia, o iubește de acolo de sus.

Momentul a fost, într-adevăr, foarte emoționant, iar Vlad, urmărind scena, avea din nou ochii în lacrimi. Oana l-a lăudat pentru cât de bine a jucat această secenă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Când a apărut Oana în ultima ei secvență, aceea în care Nadia stabilește cu Daniel să iasă la cafea, ea i-a filmat reacția soțului ei. Vlad stătea în pragul ușii și aplauda ultima secvență a Oanei. Ea a scos în evidență că povestea a avut până la urmă un final fericit, cu Lia care a făcut nuntă cu Petru, Nadia care aproape s-a combinat cu Daniel și Andi care a plecat la Toni.

Oana Gherman a postat un video cu mai multe momente cheie și reacțiile ei și ale lui Vlad în legătură cu episodul de aseară. Video-ul a strâns peste 10.000 de aprecieri pe Instagram, iar mesajul pe care l-a transmis actrița din Lia i-a copleșit pe fani.

Citește și: Mesajul transmis de Ana Bodea, protagonista din Lia, după finalul serialului. Iubitul ei, Valentin Butnaru, a reacționat imediat

“Dnelor și dnelor, “Lia” has left the building. Pentru noi, ultimul episod a fost intens, emoționant, poveștile personajelor noastre au ajuns la sfârșit, pentru unii fericit, pentru alții mai trist, dar un lucru e cert: personajele rămân în sufletul nostru, serialul s-a terminat, dar ceva din ele luăm mai departe cu noi. Oameni iubitori ai acestor povești, vă mulțumim că ne-ați fost alături atâtea seri, fără voi noi nu am fi fost. Și… a fost joi, a fost “Lia, soția soțului meu”.Rămas bun, să ne revedem cu bine!”, a scris Oana la postarea de pe contul ei de Instagram.

Fanii Oanei și ai serialului au adăugat numeroase comentarii, felicitând-o pe Oana pentru rolul ei și felicitând și echipa de producție pentru un final atât de frumos pentru serialul pe care mulți l-au îndrăgit.

Citește și: Lia- Soția soțului meu, sezon 4, rezumat episod final 30 din 1 noiembrie 2024. Otilia îl împușcă pe Petru. Cum se termină serialul