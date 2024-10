O nouă metodă de înșelătorie dă bătăi de cap turiștilor și chiar îi pune în pericol. Iată despre ce este vorba.

Turiștii sunt ținta cea mai ușoară pentru hoți. Atenția le este întotdeauna atrasă de locurile și aromele din jur sau caută vreo adresă care le dă bătăi ce cap.

Astfel că, escrocii îi depistează rapid și îi lasă fără bunuri sau îi păcălesc la preț.

O nouă metodă de înșelătorie. Sunt vizați turiștii. La ce să fie foarte atenți: „Soluția cu ei este să nu te lași intimidat”

Deși unele metode sunt deja foarte cunoscute, astfel că turiștii se pot pregăti, altele sunt mai ingenioase și chiar periculoase.

Aeroporturile sunt printre locurile unde turiștii pot fi foarte ușor păcăliți. Potrivit unei surse, Istanbului se află în topul orașelor în care numărul turiștilor păcăliți a crescut vertiginos.

Turcia este o țară tranzitată de oameni din lumea întreagă, iar pe românii i-a cucerit total. Cu toate acestea, mulți se plâng că au fost păcăliți mai ales de taximetriști sau de șoferii Uber.

Tot mai mulți români se plâng pe grupurile dedicate turiștilor de modul în care acționează respectivii șoferi. Aceștia doresc ca și ceilalți să cunoască metodele infractorilor pentru a nu cădea în plasa lor.

„O nouă formă de hoție! Chemi un Uber în Istanbul, îți vine taxiul, te duce unde vrei, intuieșți că e umflat prețul, când îl ceri și plătești!

Vei observa în aplicația de Uber că ai renunțat la comandă și ți se vor opri 20 de lire turcești la următoarea comandă cu toate că taxiul te-a dus la destinație, probabil la preț dublu sau triplu!

Atenție, sunt mulți șoferi tâlhari, la modul propriu, în Istanbul! Dar nu vă lăsați, fotografiați placa mașinii și sunați la 112, explicați tot și sigur vi se va face dreptate! Dacă sunteți în curs de «jefuire» la final de cursă, sunați la 112, imediat! Există o poliție a turiștilor, am aflat-o pe propria piele”, a relatat turistul.

Această postare a iscat multe reacții, iar oamenii au început să povestească propriile pățanii. Unii dintre ei oferă și soluții care i-ar putea scoate din încurcătură pe cei care se trezesc într-o astfel de încurcătură.

„Țeapa dată de taximetriști începe încă din aeroport. Pleci cu un tarif și după vreo 5 minute se schimbă sub pretextul că va fi foarte aglomerat în Istanbul și nu pot să te ducă cu prețul spus de dispecerul care te-a «prostit».

Spui că vrei să renunți la cursă, dar îți spun că nu pot opri acolo și te mai plimbă puțin după care spun că trebuie să plătești o anumită sumă chiar dacă te readuc la aeroport.

Soluția cu ei este să nu te lași intimidat și să treci la amenințări pentru că ei de cele mai multe ori mizează pe lehamitea turistului. Totul poate fi frumos dacă îți formezi obiceiul de a întreba de mai multe ori înainte de a cumpăra ceva”, a relatat o altă persoană.

„Solutia este transportul în comun care este extraordinar de bine organizat. După ce te arzi prima dată, afli că asta este cea mai bună soluție în privința transportului”, a precizat un alt membru al grupului respectiv.

„De ce ai chema Uber în Istanbul? Transportul în comun este mai rapid, foarte bine organizat și mult mai ieftin. Din comoditate, și eu am procedat la fel.... Bagaje, străzi aglomerate etc. A fost mai comod să comand Uber, deși recunosc că și eu am fost păcălită de câteva ori”, a adăugat el.

Totodată, oamenii dau vina și pe obiceiurile turcilor, susținând că este o practică destul de comună și nu se vor opri nici atunci când sunt implicate autoritățile.

„Altă lume, alte obiceiuri. Putem însă să nu le dăm ocazia să ne jecmănească”, a susținut cineva.

„Eu sunt cu picioarele pe pământul Turciei și crede-mă că dacă reclamațiile ar fi în masă, având în vedere că se atinge o imagine a țării, să vezi că s-ar lua măsuri. Clar că dacă se discută doar pe rețelele sociale și rămâne aici, problema va continua”, este de părere o persoană care locuiește acolo.

Au existat și situații mai periculoase, în care porterele mașinilor au fost blocate, iar turiștii au avut nevoie de intervenția oamenilor legii.

„Am pățit-o! Ne-a și blocat în mașina. Atenție! Până nu l-am amenințat cu poliția, nu ne-a deblocat portiera!” relatează cinvea.

Și, bineînțeles, există și reversul medaliei, turiștii care nu au avut parte de astfel de experiențe urâte, care să le pună în pericol călătoria sau să le lase un gust amar:

„Noi am mers doar cu Uber în Istanbul și nu ne-a «fraierit» nimeni. Am fost cazați în zona Fisekhane și din față hotelului comandam Uber de câteva ori pe zi. Niciodată nu ne-a luat mai mult sau să «ne plimbe aiurea» prin oraș.

De multe ori coboram noi cu mult înainte de destinație din cauza aglomerației și tariful era super decent. Am plătit de fiecare dată cash, niciodată din cont. Și dacă asta contează, am fost pentru prima dată în Turcia, nu eram familiarizați cu ce înseamnă această experiență”, punctează un membru al grupului.