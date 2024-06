„Hoție pe față” Cât a plătit un turist român pentru un kebap în Marele Bazar din Istanbul. Cum au reacționat internauții

Un turist român a povestit uluit ce i s-a întâmplat în Marele Bazar din Istanbul. Tânărul a rămas cu gura căscată când a aflat prețul unui kebap.

Turiștii români au luat cu asalt în ultima perioadă Istanbulul. Prețurile avantajoase și mâncarea delicioasă îi fac să se îndrepte măcar o dată pe vară spre această destinație turistică.

Însă nu totul este roz. Un român și-a împărtășit experiența din vacanță pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Hoție pe față” Cât a plătit un turist român pentru un kebap în Marele Bazar din Istanbul. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară

Vremea concediilor a venit în sfârșit, iar călătoriile peste hotare sunt, ca de obicei, la mare căutare. Însă turiștii trebuie să fie foarte atenți cum aleg locurile în care își petrec timpul.

Un turist român a vizitat Marele Bazar din Istanbul și a dorit să mănânce un kebap chiar acolo. El a împărtășit pe rețelele de socializare această experiență, care s-a dovedit a fi extrem de costisitoare.

„Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1900 de lire. Hoție pe față... Sper să ajute pe cineva pățania mea”, spune el pe o pagină dedicată turismului în Turcia, potrivit unei surse.

Acesta a specificat și faptul că nu a primit bon fiscal, ci o hârtie pe care scria de mână suma: 1900 de lire turcești.

Și pățaniile românului nu s-au oprit aici. El a mai relatat și experiența din cadrul unei călătorii cu uberul, când a fost obligat să plătească cash, argumentul șoferului fiind că traficul a fost prea aglomerat.

Cei care i-au citit postarea de pe rețelele de socializare au reacționat imediat, unii dându-i sfaturi, iar alții relatând pățanii similare.

Potrivit sursei menționate anterior, un al turist a plătit 12.000 de lire turcești pentru aperitive și fructe de mare într-un restaurant din Istanbul. De asemenea, acesta a specificat faptul că nu a fost informat în privința prețurilor: „A fost prima și ultima oară când am călcat pe tărâmurile din Istanbul.”

„În Istanbul este o regulă nescrisă - nu cumperi nimic până nu ți se spune prețul. Nu se merge pe premisa «Cât poate să coste?», pentru că uneori costă mai mult decât îți poți imagina”, comentează un alt turist, cunoscător al pieței din oraș.

O soluție ar fi achiziționarea produselor doar din locurile în care sunt afișate prețurile, iar pentru transport se pot instala aplicații speciale și este recomandat transportul în comun.