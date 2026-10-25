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Insula din Europa unde temperaturile ajung la 20 de grade și în noiembrie. Destinația ideală pentru o vacanță de toamnă

În timp ce temperaturile scad în mare parte din Europa, există destinații unde vremea rămâne blândă chiar și în noiembrie. O insulă din Spania atrage atenția turiștilor datorită temperaturilor care pot ajunge la aproximativ 20 de grade Celsius.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 09:30 | Actualizat Sambata, 24 Octombrie 2026, 22:00
Unde poți pleca toamna | pexels
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Pentru cei care nu vor să renunțe la soare odată cu venirea sezonului rece, Europa oferă câteva destinații în care temperaturile rămân plăcute până târziu în toamnă. Una dintre acestea este Mallorca, insula spaniolă din Marea Mediterană, cunoscută pentru plajele spectaculoase, golfurile cu apă turcoaz și orașele pitorești.

Potrivit publicației britanice The Independent, Mallorca poate fi o alegere atractivă pentru turiștii care își doresc o vacanță într-o destinație cu temperaturi blânde, inclusiv în afara sezonului estival.

Cum este vremea în Mallorca în luna noiembrie

Deși vara este perioada în care insula atrage cei mai mulți turiști, luna noiembrie poate fi potrivită pentru cei care preferă temperaturile moderate și locurile mai puțin aglomerate. Conform datelor climatice prezentate de www.mallorca.com, temperaturile maxime din timpul zilei ajung, în medie, la aproximativ 19 grade Celsius în noiembrie. În zilele însorite, valorile pot atinge sau depăși 20 de grade, însă vremea nu este la fel de stabilă ca vara. Temperatura medie a apei mării este de aproximativ 19 grade Celsius, ceea ce înseamnă că înotul poate fi mai puțin confortabil pentru majoritatea turiștilor. În plus, noiembrie este una dintre lunile mai ploioase ale anului, motiv pentru care vizitatorii trebuie să fie pregătiți și pentru zile cu precipitații.

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Ce poți vizita în Mallorca în afara sezonului estival

Unul dintre avantajele unei vacanțe în noiembrie este faptul că principalele atracții turistice pot fi explorate într-o atmosferă mai liniștită. Capitala insulei, Palma de Mallorca, impresionează prin centrul istoric, străduțele înguste și celebra Catedrală La Seu, situată în apropierea mării. Turiștii pot descoperi și localități precum Sóller și Valldemossa, apreciate pentru arhitectura tradițională și peisajele montane. O altă atracție este Serra de Tramuntana, regiune inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, cunoscută pentru traseele de drumeție și priveliștile spectaculoase asupra Mediteranei.

De ce merită să vizitezi Mallorca în noiembrie

În afara sezonului de vârf, insula oferă o experiență diferită de vacanțele estivale. Plajele sunt mai puțin aglomerate, iar temperaturile moderate sunt potrivite pentru plimbări, excursii și explorarea orașelor istorice. În anumite perioade, turiștii pot găsi și oferte mai avantajoase la cazare și transport, deși prețurile depind de datele călătoriei și de disponibilitate. Mallorca rămâne astfel o opțiune interesantă pentru cei care vor să se bucure de câteva zile cu vreme blândă, fără aglomerația specifică verii.

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