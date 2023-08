Taxe noi pentru turiștii care vizitează Italia. La ce trebuie să se aștepte românii care și-au planificat vacanța acolo

Restaurantele italiene îi surprind pe cei care le trec pragul nu doar cu bucate alese, ci și cu taxe suplimentare. Chiar și italienii iau în râs dorința proprietarilor de a introduce aceste taxe. Autoritățile condamnă modul în care procedează unii proprietari de restaurante.

O mamă le-a cerut ospătarilor o farfurie în plus pentru a-i da copilului să guste din pastele sale. La finalul mesei și-a dat seama că a fost taxată cu 2 euro pentru respectiva farfurie. Proprietara restaurantului a argumentat gestul spunând că este o farfurie în plus care trebuie spălată, ceea ce ar necesita o muncă suplimentară care trebuie remunerată.

