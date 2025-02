Cu ce probleme de sănătate se confruntă Bella Santiago. S-a pozat în scaun cu rotile și fanii s-au îngrijorat

Bella Santiago s-a fotografiat în scaun cu rotile și și-a îngrijorat fanii. Ulterior, concurenta de la Power Couple România a explicat ce s-a întâmplat.

Bella Santiago și-a îngrijorat fanii după ce a postat o fotografie cu ea în scaun cu rotile. În imaginea de la Insta Story, artista se afla într-un lift de spital, alături de soțul ei care ține în mână ceea ce pare a fi un plic cu rezultatele unor analize. Fanii concurentei de la Power Couple România i-au scris imediat în privat pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt.

Bella Santiago are probleme de sănătate. Concurenta de la Power Couple România, nevoită să intre în operație cât mai repede

La scurt timp după fotografia din spital, Bella Santiago a revenit cu mai multe lămuriri. Îndrăgista artista a explicat că a fost nevoită să facă o serie de investigații mai amănunțite, însă rezultatele nu sunt îmbucurătoare.

Concurenta de la Power Couple România a dezvăluit că medicul i-a spus că are nevoie urgentă de operație, din cauza unei rupturi de menisc. Potrivit clipului video pe care l-a publicat, totul s-a întâmplat în urmă cu o lună în timpul unei vacanța la schi.

Aceasta a avut un mic accident, care însă a lăsat urme majore și va fi suspusă unei intervenții chirurgicale cât mai curând. Artista a povestit totul din pat, fiind vizibil întristată că operația și recuperarea presupun și o scurtă pauză de la a urca pe scenă.

„Bună, fetele, dragii mei, prietenii noștri. Am văzut că toți îmi dădeați mesaje ce s-a întâmplat cu mine. Am fost la spital, am făcut RMN. Am fost la doctor și mi-a zis că am meniscul rupt și are nevoie de operație. Urgent fac operație. Pentru că am avut un accident la schi, când am fost acum o lună. A intrat fata mea între picioarele mele și am căzut și s-a întors genunchiul. De atunci, am crezut că o să-mi revin, dar din păcate, mă simt din ce în ce mai rău și m-am decis să fac RMN urgent și să văd ce zice doctorul. Am văzut și am auzit rezultatele și trebuie să mă opresc”.

În continuare, Bella Santiago a făcut publică și o conversație purtată cu soțul ei. Ea a ținut să le spună internauților cât de mult îl iubește pe Nicu pentru că îi este mereu alături, la bine și la greu.

