Dani Mocanu consideră că Donald Trump este singurul care îl mai poate salva! Mesajul manelistului s-a viralizat extrem de rapid: „Mister President Donald Trump, save me, please...”

Dani Mocanu vrea să fie auzit de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump!

Interpretul de manele îi cere ajutorul președintelui american, susținând că este o victimă a sistemului corupt din țara noastră care vrea să îl aresteze din cauza versurilor din muzica sa și a vorbelor dure aduse la adresa autorităților.

Cântărețul a lansat un videoclip în online, transmițându-i lui Donald Trump un mesaj plin de detalii și dorința de a fi salvat din mâinile sistemului din România!

Iată ce afirmații a făcut!

Dani Mocanu, strigăt de ajutor către Donald Trump: „Sunt o victimă a sistemului”. Ce pretenții are manelistul – de pe grup

În urmă cu aproximativ 2 luni, cântărețul a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare după ce în trecut a mai fost în arest la domiciliu pentru o perioadă mai lungă de un an. Instanța Tribunalului Dâmbovița l-a condamnat de această dată într-un dosar de constituire grup infracțional organizat, spălare de bani și proxenetism în care ar fi implicat alături de alți 9 indivizi.

Aflându-se într-o situație complicată, Dani Mocanu a decis să ceară ajutorul suprem de la Donald Trump. Acesta s-a pregătit intens pentru a-i transmite un mesaj președintelui american, mai ales că nu se descurcă foarte bine cu limba engleză.

Interpretul de manele a fost ajutat de o domnișoară care să îi traducă fiecare frază, astfel încât destinatarul să poată înțelege strigătul de ajutor al bărbatului.

„Domn' președinte, numele meu e Dani Mocanu, sunt cel mai viral artist din România, dar, din păcate, în momentul de față, sunt într-o situație dezastruoasă pentru mine și familia mea. Mai exact, sunt o victimă a sistemului din România care vrea să mă aresteze din cauza stilului meu de muzică pe care l-am creat.

Sunt acuzat de infracțiuni pe care nu eu le-am comis și vor cu orice preț să mă aresteze fiindcă am cântat împotriva sistemului corupt din România mulți ani de zile. Succesul meu a fost și este atât de mare încât am ajuns de mai multe ori locul 7 în lume, dar, din păcate, în România, în loc să mă felicite, vor să mă aresteze.” sunt primele declarații făcute de manelist.

„Domn' președinte, pe lângă profesia mea de artist, sunt și un tată responsabil. Am acasă trei fetițe de 9, 6 și 4 ani. Sunt un om normal care muncește pentru familia lui și sunt nevinovat în toate acuzațiile. Domnule Trump, am văzut că și dumneavoastră sunteți la curent cu abuzurile din România, în legătură cu alegerile prezidențiale și nu numai. Eu mi-am folosit toate opțiunile și dumneavoastră ați rămas ultima mea șansă. România este cu 50 de ani în urmă față de America și nu se dorește ca poporul să evolueze.” a continuat acesta.

Manelistul nu s-a oprit aici și le-a cerut ajutorul inclusiv susținătorilor săi pentru ca videoclipul să se răspândească și să ajungă la destinație: „Am înțeles că domnul Kash, noul director al FBI-ului, se află în acest moment în România și știu că dumneavoastră, dacă vreți, mă puteți ajuta. Dragi prieteni, vă rog să distribuiți mai departe acest video să ajungă la domnul președinte al Americii, domnul Donald Trump.”.

În încheiere, Dani Mocanu i-a cerut din nou ajutorul președintelui american cu multă speranță că va putea fi salvat: „Mister President Donald Trump, save me, please! Save me! God bless America!" (n.r. Domnule președinte Donald Trump, salvează-mă, te rog! Salvează-mă! Dumnezeu să binecuvânteze America!)”.

Iată întreg momentul:

