Vin ofertele pentru vacanțele din 2027. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un sejur la reducere

Ofertele pentru vacanțele din 2027 încep deja să apară și cei interesați de un sejur anul viitor pot participa la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României, ce va avea loc în perioada 19-22 noiembrie, la ROMEXPO.

Experții au dezvăluit la ce detalii trebuie să fii atent înainte să rezervi o vacanță | Shutterstock

Dacă te gândești la o vacanță pentru 2027, poți vizita Târgul de Turism al României, ce are loc în perioada 19-22 noiembrie la ROMEXPO.

La eveniment vor participa unele dintre cele mai mari agenții de turism din România, cu oferte pentru întreaga lume.

Însă înainte să cumperi un sejur, sunt câteva detalii la care trebuie să fii atent, pentru a te asigura că primești cea mai bună ofertă.

Există câteva trucuri simple de care trebuie să ții cont, dar și detalii din potențiale contracte care îți pot da planurile peste cap.

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Vin ofertele pentru vacanțele din 2027

Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, va avea loc în perioada 19-22 noiembrie la ROMEXPO, în pavilionul B2, scrie Wall-Street.ro.

La eveniment, participanții vor găsi nu doar oferte pentru perioada sărbătorilor și de Revelion, dar și pentru vacanțele de anul viitor.

Printre oferte se vor numără cele pentru vacanțe în familie, sejururi pentru cupluri, în destinații locale, precum Băile Felix, Eforie, Prahova, dar și destinații internaționale, de la Bulgaria și Grecia, la China și Egipt, în funcție de preferințe.

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În plus, reprezentanți de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vor fi prezenți la eveniment, pentru a oferi informații despre drepturile consumatorilor, scrie Wall-Street.ro.

La ediția din luna februarie, evenimentul a atras 25.000 de participanți, care au avut de ales din ofertele propuse de 154 de expozanți.

Ofertele de la Târgul de Turism al României atrag mii de persoane interesate, cu vânzări record. În cadrul ediției de toamnă de anul trecut, doar agenția Karpaten Turism a vândut pachete în valoare de 10 milioane de euro, în 4 zile, cu un preț mediu de 1.070 euro/persoană, scrie Revista Biz.

Dacă ești tentat să mergi la târg, trebuie să ții cont de câteva detalii înainte să îți cumper vacanța pentru 2027.

La ce trebuie să fii atent când cumperi un pachet de vacanță

Dacă îți cumperi un sejur de vacanță din timp, poți beneficia de reduceri considerabile, uneori chiar și până la 70%, în funcție de perioadă și locație, scrie Observator.

Dar doar pentru că un pachet de vacanță are o reducere semnificativă, nu înseamnă că vei obține o ofertă fantastică. Există câteva detalii la care trebuie să fii atent, pentru a te asigura că nu vei avea nicio problemă în concediu.

Într-un interviu Playtech, Cristina Basarab, Brand Manager Eximtur, a dezvăluit la ce trebuie să fie atenți turiștii interesați de o vacanță.

„Rezervați cât mai devreme, profitați de campaniile early booking, mai ales până la sfârșitul lui noiembrie/ decembrie, când reducerile sunt maxime,” a declarat Basarab. „Fiți flexibili la destinație dacă nu țineți neapărat la o destinație, verificați mai multe opțiuni.”

„Alegeți variante cu condiții avantajoase de rezervare plata unui avans și opțiuni de anulare mai puțin restrictive. Fiți atenți la promoții speciale multe campanii de early booking se suprapun cu perioade promoționale, de exemplu Black Friday, târguri de turism, când se pot obține reduceri suplimentare celor deja aplicate,” a continuat experta.

Dincolo de un preț avantajos, trebuie să iei în considerare și alte detalii, precum asigurarea călătoriei.

„Încheiați o asigurare storno, sunteți despăgubiți în cazul în care sunteți nevoiți să anulați vacanța dintr-un motiv întemeiat și prevăzut în condițiile de asigurare,” a continuat Basarab. „Colaborați cu agenții de încredere agențiile mari pot oferi acces la oferte foarte avantajoase și în plus, siguranța rezervării”.

Detaliile importante dintr-o ofertă de vacanță

Fostul director ANPC, Paul Anghel, a oferit mai multe sfaturi despre informațiile la care trebuie să fie atenți turiștii, scrie Capital.

În primul rând, consumatorii trebuie să fie atenți la detaliile legate efectiv de vacanță, de la destinație, unde vor fi cazați, cum vor fi transportați și ofertele de mese. Agențiile de turism trebuie să ofere toate aceste informații, alătur de condițiile de plată.

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Toate aceste detalii trebuie să fie incluse în contractul primit de la agenția de turism. În plus, trebuie să includă clauze clare legate de rezilierea contractului și ce drepturi au turiștii în cazul în care serviciile primite nu sunt cele promise.

În plus, trebuie să ia în considerare detalii precum vize, pașapoarte și alte formalități necesare pentru vacanță. Dacă ai cumpărat un sejur de la o agenție de turism, trebuie să primești toate aceste informații direct.

Când rezervi o ofertă, confirmarea scrisă trebuie transmisă în maxim 60 de zile de la semnarea bonului de comandă, emis atunci când un turist solicită un pachet de vacanță.

Există situații în care vacanțele suferă modificări, de la schimbarea orei de zbor, la o altă cazare sau alte probleme care pot afecta un concediu. În astfel de situații, consumatorii pot contacta ANPC, deși acest lucru nu se întâmplă atât de frecvent pe cât ar trebui.

„La nivelul ANPC, din păcate, prea puține sesizări de acest tip ajung la noi,” a declarat Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC, scrie Economedia. „Observăm că, de foarte multe ori, aceste divergențe privind modificarea sloturilor, poate și din cauza sloturilor aeroportuare, sunt tratate pe cale amiabilă, ceea ce e în regulă dacă se întâmplă. Dar dacă consumatorii au astfel de probleme, eu personal îi încurajez să vină către ANPC.”

În plus, ANPC recomandă turiștilor să verifice licenţa agenţiei de turism înainte să cumpere orice vacanță.

"Toate agenţiile licenţiate sunt listate pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Verificaţi dacă numele agenţiei figurează pe această listă oficială," susțin reprezentanţii ANPC, scrie Agerpres.

Cum te asiguri că ai găsit o ofertă bună

Chiar dacă prețul pare de nerefuzat, e bine să verifici dacă chiar ai parte de o reducere semnificativă. Din fericire, există câteva trucuri simple la care poți apela.

Verifică pe Internet dacă zborurile de avion din acea perioadă (sau orice altă formă de transport) și cazarea au împreună un preț mai redus decât oferta. La acest preț trebuie să adaugi și costul hranei și orice alte cheltuieli care ar putea fi incluse în oferta de la agenție (de exemplu, intrarea la muzeu).

În același timp, trebuie să te gândești și la confort. Chiar dacă prețul unui sejur organizat singur poate fi mai redus, înseamnă un efort în plus de cercetare și organizare. Mulți turiști preferă să nu se ocupe de aceste aspecte și să apeleze la agenții. Din acest motiv, găsirea unui sejur la ofertă te poate ajuta să te bucuri și de un preț redus, dar și o lipsă de stres privind organizarea vacanței.