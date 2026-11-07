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Cum arată o cameră de hotel construită integral din gheață, în Laponia suedeză. Experiența spectaculoasă pe care o poți trăi aici

Te-ai întrebat cum arată o cameră de hotel construită integral din gheață? O astfel de structură există în Laponia și poate fi vizitată pentru o perioadă limitată.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 09:00 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 16:59
Hotelul de gheață se schimbă în fiecare an | Shutterstock
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Hotelul de gheață din Suedia a atras numeroși turiști de-a lungul anilor, cu o oferă considerată neobișnuită de mulți.

Clienții IceHotel din Jukkasjarvi le permite să doarmă într-o cameră construită integral din gheață, care e și o expoziție de artă, în același timp.

Hotelul se află în apropiere de Kiruna. Aeroportul Kiruna din Laponia Suedeză se află la doar 20 de minute de IceHotel și la 80 de minute de Parcul Național Abisko, scrie Discover the World.

Așa că drumul până la hotelul de gheață nu e atât de dificil pe cât cred mulți. Dar aventura începe oficial când ajung acolo.

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Cum arată o cameră de hotel construită integral din gheață, în Laponia suedeză

Hotelul de gheață se află în apropierea râului Torne, care îngheață iarna, ceea ce permite construirea camerelor de hotel în fiecare an.

IceHotel a fost creat pentru a fi schimbat în fiecare an, în funcție de formele de gheață care sunt acceptate, considerate opere de artă. Acestea pot fi admirate doar în timpul iernii, după care se topesc primăvara și apa din gheață se întoarce în râu.

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Râul Torne e unul dintre cele mai importante din Suedia. Jukkasjarvi înseamnă „loc de întâlnire lângă apă” în limba sami, cunoscut pentru liniștea din zonă.

IceHotel a fost fondat în 1989, când Yngve Bergqvist a deschis porțile sălii Arctic Hall, o galerie de artă construită din gheață și zăpadă. Printre turiștii care veniseră să admire operele de artă se numărau și câțiva care nu aveau cazare în satul din zonă. În loc să-i refuze, Yngve le-a sugerat să doarmă în interiorul Arctic Hall.

Echipați cu saci de dormit călduroși și instrucțiuni atent primite despre cum să dormi la frig, oaspeții și-au petrecut noaptea în interiorul iglurilor de gheață.

Camerele din hotelul de gheață se schimbă în fiecare an

Arta de gheață de la IceHotel e originală și se schimbă în fiecare an, în funcție de proiectele care sunt acceptate. Artiști din întreaga lume își pot înscrie conceptele în competiție.

Din aproximativ 150 de propuneri de design, în jur de 15 sunt selectate. În noiembrie, creatorii selectați se adună la Jukkasjarvi pentru un simpozion.

Procesul de construcție începe primăvara, când blocuri masive de gheață sunt recoltate din râul Torne. Fiecare bloc cântărește până la 2 tone și e păstrat la rece pe tot parcursul verii, gata pentru iarnă și construcția următorului IceHotel.

Pe lângă gheață, la construcția podelelor, pereților și tavanelor hotelului se folosește și „snice” (un amestec de zăpadă și gheață). Snice-ul e rezistent, fiabil și necesar pentru o astfel de construcție.

Pentru a construi hotelul, se folosesc matrițe pentru a da clădirilor forma corectă. După câteva zile, gheața e suficient de rezistentă încât să stea singură, iar matrițele sunt îndepărtate. Proiectul durează 6 săptămâni de la început până la sfârșit.

Ce reguli trebuie să urmeze turiștii care stau în hotelul de gheață

Turiștii care vor să petreacă o seară în hotelul de gheață trebuie să țină cont de câteva reguli stricte, dat fiind faptul că temperaturile interioare sunt în jur de -5 grade Celsius.

Înainte de a merge în cameră, seara, turiștii vor primi un sac de dormit călduros, potrivit pentru temperaturi de până la -25 de grade Celsius. Pentru somn, trebuie să poarte un strat de haine de bază, șosete groase și o căciulă.

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Cei care nu pot rezista la frig au la dispoziție spații călduroase în care se pot muta în mijlocul nopții.

Hotelul recomandă turiștilor să nu petreacă mai mult de o singură noapte într-o cameră de gheață, deși pot avea un sejur mai lung, dar celelalte seri sunt petrecute în camere încălzite.

În timpul zilei, IceHotel e deschis vizitatorilor care vor să se bucure de artă, de sculpturile în gheață și de hotelul din gheață.

Paturile din camere au tăblii din gheață și cadre din lemn. Ele sunt dotate cu saltele, blănuri de ren și perne.

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