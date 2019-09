Cu ce s-au acomodat mai greu actorii, la filmările pentru serialul „Mangalița”

La filmările pentru serialul de comedie „Mangalița”, care va avea premiera duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, actorii din distribuție au avut parte de situații cu care s-au acomodat mai greu.

Actriței Andreea Bibiri, de pildă, interpreta doctoriței Emilia Vulpe, i-a fost mai dificil să se obișnuiască cu filmările de noapte. “Mie noaptea îmi place să dorm. Recunosc, totuși, că filmările de noapte au o energie specială”, spune aceasta.

„Recunosc că am o problemă cu tocurile, pentru că nu sunt punctul meu forte, dar până și cu ele m-am obișnuit în final”, spune Ilona Brezoianu, interpreta rolului Flori, secretara primarului Stelian Manole.

„Eu nu am tipologia personajului, însă atitudinea mea de șef în acest rol se răsfrângea și asupra celor din echipă care măturau, de pildă, și care mă salutau ceremonios, cu “Să trăiți, domn’ primar!” Le răspundeam și eu ca Manole, cu “Bine-bine, fă-ți treaba!””, își amintește Teo Corban, interpretul primarului Stelian Manole.

Referitor la atitudine, de menționat este și faptul că, în Bolintin Vale, localitatea în care s-a filmat serialul, actorul Alex Bogdan, interpretul polițistului Sică, a fost confundat cu un polițist adevărat. “Filmam o scenă în intersecție, în care aveam un conflict cu Bozovici, personajul lui Ștefan Pavel, și am vrut să văd dacă mă iau în serios participanții la trafic. Am oprit o basculantă, am lăsat oamenii pe trecerea de pietoni și am atenționat un șofer că nu avea centură. Și-a cerut scuze și și-a pus--o imediat”, povestește Alex Bogdan.

Cel mai nou serial de comedie, Mangalița, care va avea premiera duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, îl are în centrul atenției pe Stelian Manole, primarul aflat în fruntea urbei de peste 20 de ani. Acesta a câștigat toate alegerile de până acum cu unanimitate de voturi, iar în prezent trage sforile să obțină cel de-al optulea mandat consecutiv. Viața locuitorilor orașului Mangalița e dată peste cap de intrigile politice, administrative, mafiote și amoroase ale anturajului extrem de colorat și comic al domnului primar.

