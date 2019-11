Ce s-a întâmplat în Mangalița, episodul 7. Primarul Stelu vrea să construiască Mangalițaland, cel mai mare parc de distracții din țară, dar biserica îl încurcă

În același episod, Marcel Rogojinaru (Angel Popescu), soțul Doinei, proaspăt promovat suflător de frunze șef, a făcut o descoperire șocantă, iar consilierul Dumitru Bozovici (Ștefan Pavel) a aflat un secret care l-a uluit.

Băieții au crezut crezut că e o idee bună să o ia peste picior pe secretara primarului. Mare greșeală! Flori i-a pus la punct imediat!

„Eu sunt o doamnă, în adâncuri, dar până la 15 ani am crescut la țară. Eu am săpat ogoare, am săpat copaci, am săpat după râme! Când văd panseluțe d-astea de oraș, mă apucă toți dracii”, a spus Flori.