MediCOOL, sezon 3, episod 11 din 5 noiembrie 2022. Care sunt beneficiile concrete ale relațiilor intime asupra sănătății noastre

În fiecare săptămână, dr. Mihail Pautov, alături de invitații săi, printre care Carmen Brumă și medici din diverse specializări, vor discuta o serie de subiecte legate de sănătate şi vor răspunde întrebărilor venite de la telespectatori.

Mai exact, alături de gazda emisiunii, dr. Mihail Pautov (medic specialist în chirurgie generală), dr. Elena Popa (medic specialist Dermato-Venerologie şi Estetică Medicală), Carmen Brumă (autor programe de slăbit), începând din acest sezon, telespectatorii o vor putea urmări pe Urania Cremene, unul dintre cei mai apreciaţi experţi în parenting din România.

În acest sezon, emisiunea va veni cu mai multe sfaturi practice pentru telespectatori şi mai multe subiecte legate de nutriţie şi modalităţi de a slăbi sănătos.

Subiectul principal atins astăzi, în emisiune, se referă la zona reproductivă și la funcția sa sexuală. Mai exact, episodul de azi abordează problematica actului sexual pe care toți îl tratăm ca pe un subiect tabu. Însă, este foarte sănătos să vorbim deschis și despre sex, deoarece este o parte normală și naturală pe care corpul nostru o experimentează, iar dacă o ascundem, ei bine, s-ar putea să apară mici probleme pe care nu ni le dorm.

Medicool, sezon 3 episod 11. De câte ori este normal să întreținem relații intime pe săptămână

Dr. Mihail Pautov a început, ca de fiecare dată, cu o introducere pentru a-i pune în temă pe spectatori, dar și pentru a-și face o idee despre cunoștințele publicului legate de subiectul pe care îl va dezbate în emisiunea de astăzi.

De această dată, dr. Mihail Pautov a adresat o întrebare, care, de multe ori, poate părea incomodă și anume, de câte ori este normal să facem sex pe săptămână. Gazda emisiunii a ținut să lămurească răspunsul la această întrebare, afirmând că nu există un răspuns „bătut în cuie”, deoarece cercetătorii au păreri diferite:

„Lucrurile variază foarte mult și cercetătorii vin cu opinii contradictorii. Se spune că la o vârstă de 20-30-40 de ani este okay să facem sex de două ori pe săptămână, după 40 de ani, e okay să facem sex o dată pe săptămână. Alte cercetări ne spun că în 20 de cupluri care au fost studiate, doar 25% au reușit să facă sex o dată pe săptămână. Avem cupluri care fac sex o dată pe lună. De regulă când facem sex de mai puțin de zece ori pe an, putem să vorbim despre o relație lipsită de sex, dar asta nu este neapărat un lucru rău. Sexul, în final, este opțional și foarte subiectiv.”, a spus dr. Mihail Pautov.

Care sunt beneficiile concrete ale relațiilor intime asupra sănătății noastre

Pentru a discuta despre benefiicile concrete ale sexului, dr. Mihail Pautov a invitat-o, în platoul Medicool, pe sexologul Gabriela Marin. Ea a ținut să clarifice, încă de la început, că există o diferență între „a face sex” și „a face dragoste”, însă dacă ele sunt combintate, garantat vor produce o serie de beneficii asupra sănătății noastre:

„Sexul este foarte important pentru sănătatea noastră, dar și mai important decât atât, este faptul de a face dragoste, pentru că mulți dintre noi vorbim despre <<a face sex>>, iar mulți dintre noi ne dorim, de fapt, să facem mai multă dragoste.”, a spus sexologul Gabriela Marin

„Atunci când le combini, când faci sex și dragoste în același timp, atunci se manifestă toate acele beneficii despre care o să vorbim acum. Este și acțiunea în sine, dar este și tot cocktail-ul hormonal pe care îl bem, practic, atunci când facem dragoste”, a completat dr. Mihail Pautov.

Primul beneficiu este atenuarea simptomelor incontinenței urinare. Până la 1/4 femei peste 18 ani suferă de o formă de incontinență urinară, iar sexul este un exercițiu pentru planșeul pelvian.

Sexul ca parte a unei relații emoționale este bun pentru inimă din două puncte de vedere: Fizic, pentru că ne scade hipertensiunea arterială și Psihic, pentru că produce oxitocină, un hormon care se eliberează după orgasm și care contribuie la reducerea furiei, anxietății și cel mai important, ne apropie de partener.

Este un exercițiu fizic: crește consumul caloric cu 4 kcal/minut față de statul pe canapea.

Crește nivelul de imunitate și întărește sistemul imunitar.

Reduce durerea, pentru că hormonii care se eliberează în timpul sexului au efect analgezic: de exemplu, ameliorează durerea de cap și migrenele.

Sexul îmbunătățește calitatea somnului, care devine mai profund. După orgasm, nivelul de prolactină (un hormon care ne ajută să adormim) crește de patru ori în sânge, în special în cazul bărbatului.

Dr. Mihail Pautov și invitata sa, sexologul Gabriela Marin, au discutat și despre diferența dintre impotența funcțională (când organul nu funcționează bine din cauza unor patologii) și cea emoțională.

Ce alimente secrete să consumăm pentru a ne stimula libidoul. Există mai multe alimente cu rol „afrodisiac”

Pentru a discuta despre alimentele secrete, cunoscute ca „afrodisiace”, care contribuie la stimularea libidoului, dr. Mihail Puatov a invitat-o, în plautol Medicool, pe tehnicianul nutriționist și antrenor de fitness, Carmen Brumă.

Pentru început, nutriționistul Carmen Brumă a spus că există un cumul de factori care contribuie la stimularea libidoului. Dar, ce este cel mai important, este să mâncăm, în general, sănătos și să evităm excesele alimentare:

„Avem foarte multe alimente sănătoase care ne ajută, pentru că este foarte important să înțelegem că această creștere a libidoului are mare legătură cu alimentația sănătoasă, cu evitarea exceselor, a deshidratării, cu o greutate normală, evitarea excesului de kilograme și că, în mod evident, când vorbim de această creștere a apetitului sexual, vorbim de o serie de factori, biologici, psihologici, socio-culturali și personali, pentru că degeaba îți zic eu acum <<mănâncă stridii>>, dacă pe tine te stimulează ovăzul.”, a explicat Carmen Brumă.

Dr. Mihail Putov a adus, în centrul dezbaterii, mai multe ipoteze ale creșterii libidoului, mai precis, niste ipoteze ale „afrodisiacelor”. El a vorbit, în total, despre patru ipoteze: