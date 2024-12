Medicool, sezon 7, 21 decembrie. Cum putem scăpa de durerea de urechi în anotimpul rece. Ce spune medicul ORL George Bacarna

În episodul din 21 Decembrie, medicul Mihail Pautov și invitatul său, George Bacarna, medic ORL, ne explică cum putem scăpa de durerea de urechi în anotimpul rece și care sunt cele mai bune remedii naturale pentru răceală.

În episodul 14 de la MediCOOL - Sezonul 7, din 21 decembrie 2024, medicul Mihail Pautov și George Bacarna, medic ORL, au vorbit despre felul în care este afectat organismul de temperaturile scăzute.

„Vi se întâmplă să vă doară urechile iarna de la frig?” i-a întrebat medicul Mihai Pautov pe invitații din platou și implicit pe invitatul său care a lămurit situația.

„Frigul produce vasoconstricție, strânge vasele de sânge din zona respectivă. Acesta e un mecanism reflex al corpului ca să limiteze pierderea de căldură. În momentul în care scade fluxul sangvin în zona respectivă, celulele și țesuturile suferă. Cele mai sensibile sunt terminațiile nervoase.

În momentul în care suferința nervilor este mai ușoară apar furnicături, gâdilături. Dar dacă suferința e mai accentuată apare durere. Nu e cea mai bună idee să freci, dar să încălzești da. Asta ajută la vasodilatație, adică efectul invers care promovează circulația în zona respectivă.” e explicat invitatul ediției din 21 decembrie 2024.

„Trebuie să ținem cont de faptul că urechea, spre deosebire de alte părți din organism, are piele foarte sensibilă și are un strat de grăsime foarte, foarte fin. (...) De asemenea, pavilionul nu are mușchi care prin activitate să încălzească zona respectivă. (...) ” a mai adăugat acesta cu privire la durerea de ureche.

Medicul George Bacarna a abordat și un subiect adiacent și le-a explicat telespectatorilor ce ar trebui să facă atunci când răcesc.

„Eu aș începe cu miere, o linguriță de miere este senzațională. Mierea are o grămadă de substanțe cu efect antimicrobian, antiviral, scade replicarea virală. În felul acesta nu permit episodului sau virozei pe care am contactat-o să evolueze. Să se dezvolte. (...)” a explicat acesta.

Medicul Mihail Pautov a amintit de beneficiile lămâii și a ghimbirului în combinație cu mierea, detalii care au fost confirmate și de invitatul său.

De asemenea, și eficiența supei de pui a fost amintită: „Când ești răcit îți scade apetitul și atunci supa de pui este un aliment mai blând, mai ușor digerabil (...) E foarte importantă prin aportul de lichide și de minerale. În felul acesta ne hidratăm mai bine corpul.”

Invitatul din această ediție a vorbit și despre beneficiile pe care le are sarea în astfel de momente.

„Mie îmi place foarte mult să fac inhalații. Un litru de apă pus la fiert cu o lingură de sare, când dau în clocot le dau jos de pe foc și apoi pun ori uleiuri esențiale (...), mentă, eucalipt, putem să folosim arbore de ceai. Unii pun și ulei de cuișoare și ghimbir.” a mai specificat acesta.

Referitor la gargara cu sare, medicul a menționat că este benefică, scăzând congestia locală.

