MediCOOL, sezonul 5, 18 noiembrie 2023. Cum ne influențează animalele de companie viața

În episodul 13 al emisiunii MediCOOL de pe 18 noiembrie 2023 medicul Mihail Pautov, veterinarul Alexandru Buzdea și un invitat special au vorbit despre cum ne influențează animalele de companie durata de viață.

Medicul Mihail Pautov a abordat în episodul 13 al emisiunii MediCOOL din data de 18 noiembrie 2023 un subiect extrem de interesant și anume: cum ne influențează animalele de companie durata de viață. Gazda show-ului i-a avut alături în platou pe veterinarul Alexandru Buzdea, dar și pe Călin și patrupedul său, Coffee.

MediCOOL, episodul 13 din 18 noiembrie 2023. Cum ne influențează animalele de companie viața

Medicul Mihail Pautov a vorbit despre efectele pe care le poate avea un animal de compania asupra vieții oamenilor.

„E esențial, e esențiar pentru că ne ordonează viața și programul zilnic, când trebuie să mănânce, când trebuie să iasă afară, când trebuie să doarmă. Îți face o ordine care face bine omului, căci câinele funcționează pe tabieturi. Și eu am 65 de ani și funcționez tot pe bază de tabieturi, care îmi fac bine, îmi dau un confort intelectual și emoțional: când am de scris, când am de dormit, când am de mâncat, când am program de televizor. Și Coffee la fel, ea completează programul”, a explicat Călin, invitat special la MediCool, ediția din 18 noiembrie 2023.

„Da, beneficiile sunt reale. Dacă omul își alege animalul potrivit poate să fie o comuniune foarte bună. Faptul că ai un animal, mai ales când ai probleme ale bătrâneții, animalul acela te obligă să faci ceva mai multă activitate, să te ridici, să interacționezi cu el. Chiar și o pisică dacă ai, tot te obligă să te joci sau să interacționezi jumătate de oră pe zi. În plus, cumva, cățelul te oblige la socializare, fiindcă ieși cu el și trebuie să discuți cu oamenii, cu alți stăpâni. Trebuie ales destul de bine câinele, nu ne luăm un câine de talie mare dacă nu îl stăpânim bine, e bine să discuți cu un specialist care îți explică ce rasă ți se potrivește”, a explicat medicul veterinar Alexandru Buzdea.

„Studiile au demonstrat că este terapeutic pentru hipertensivi să ai un cățel, căci interacțiunea cu el te poate ajuta la scădea tensiunii arteriale”, a completat Mihail Pautov.

Tot în cadrul acestei ediții s-a discutat despre influența pe care o au câinii și pisicile asupra oamenilor cu boli articulare și nu numai. Descoperă în clipul video de mai sus despre ce este vorba, mai exact.

