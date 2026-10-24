Medicool | Sezonul 10. Ceramică sau zirconiu? Ce să alegi pentru o lucrare dentară fixă pe implanturi

Episodul 7 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 24 octombrie 2026. Ceramică sau zirconiu? Dr. Corrado Cazacu, medic specialist în chirurgie dento-alveolară, explică ce diferențe există între cele două materiale și ce aspecte trebuie luate în considerare atunci când alegi o lucrare dentară fixă pe implanturi. Află ce rol au estetica, rezistența și particularitățile fiecărui caz în alegerea soluției potrivite.

Medicool | Sezonul 10. Lora, despre machiaj ca ritual de relaxare și creativitate. Pașii...

Sambata, 24.10.2026, 12:30

Medicool | Sezonul 10. Teodora Boaru povestește cum a descoperit că are OCD. Semnele pe care nu...

Sambata, 24.10.2026, 12:30

Medicool | Sezonul 10. OCT - radiografia ochiului. Investigația care oferă imagini detaliate...

Sambata, 24.10.2026, 12:30

Medicool | Sezonul 10. Remedii naturale pentru ulciorul la ochi. Ce recomandă moașa Vania Limban

Sambata, 24.10.2026, 12:30

Medicool | Sezonul 10. Secretele longevității la 81 de ani: rolul sportului în viața Suzanei...

Sambata, 17.10.2026, 12:50

Medicool | Sezonul 10. Ce obiceiuri ne ajută să trăim mai mult și ce ar trebui să evităm?

Sambata, 17.10.2026, 12:42

Medicool | Sezonul 10. Remedii naturale pentru un păr sănătos: ce funcționează cu adevărat?

Sambata, 17.10.2026, 12:39

Medicool | Sezonul 10. Cum decurge un transplant de păr? Medicii explică procedura pas cu pas

Sambata, 17.10.2026, 12:32

Medicool | Sezonul 10. Părul se rărește? Ce trebuie să știi despre cele mai moderne soluții...

Sambata, 17.10.2026, 12:31

Medicool | Sezonul 10. Greșelile care îți pot afecta unghiile! Explicațiile specialiștilor

Sambata, 17.10.2026, 12:30

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Sambata, 10.10.2026, 12:58

Medicool | Sezonul 10. Drumul spre performanță după o ruptură de ligamente. Povestea...

Sambata, 10.10.2026, 12:35