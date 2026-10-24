Medicool | Sezonul 10. Ceramică sau zirconiu? Ce să alegi pentru o lucrare dentară fixă pe implanturi
Episodul 7 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 24 octombrie 2026. Ceramică sau zirconiu? Dr. Corrado Cazacu, medic specialist în chirurgie dento-alveolară, explică ce diferențe există între cele două materiale și ce aspecte trebuie luate în considerare atunci când alegi o lucrare dentară fixă pe implanturi. Află ce rol au estetica, rezistența și particularitățile fiecărui caz în alegerea soluției potrivite.
Sambata, 24.10.2026, 12:30