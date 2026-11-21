Medicool | Sezonul 10. Alzheimer, o boală care schimbă vieți! Cum este să fii alături de cineva drag diagnosticat

Episodul 11 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 20 noiembrie 2026. Boala Alzheimer afectează nu doar persoana diagnosticată, ci și întreaga familie, iar rolul aparținătorilor devine esențial pe parcursul evoluției bolii. Prin mărturia unui aparținător și explicațiile specialiștilor din board-ul MediCOOL, descoperim mai multe despre provocările acestei afecțiuni, simptomele sale și modul în care pot fi sprijiniți pacienții.

Sambata, 21.11.2026, 12:30