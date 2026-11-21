Medicool | Sezonul 10. Implanturile dentare și parodontoza: ce riscuri există și cum pot fi prevenite complicațiile

Episodul 11 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 20 noiembrie 2026. Parodontoza poate influența succesul unui implant dentar și poate crește riscul apariției unor complicații. Dr. Cazacu Corrado, medic specialist în chirurgie dento-alveolară, explică în ce condiții pot fi realizate implanturile dentare în cazul pacienților cu parodontoză și ce măsuri sunt importante pentru a preveni eșecul acestora.

Sambata, 21.11.2026, 12:30