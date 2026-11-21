Medicool | Sezonul 10. Scrâșnitul dinților, un semnal de alarmă! Cum recunoaștem bruxismul

Episodul 11 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 20 noiembrie 2026. Bruxismul, manifestat prin încleștarea maxilarelor sau scrâșnitul dinților, poate avea efecte asupra sănătății orale și nu numai. Silvia Voicu vorbește despre experiența sa cu această problemă, iar specialiștii din board-ul medical explică principalele simptome, cauzele care pot favoriza apariția bruxismului și soluțiile disponibile.

Sambata, 21.11.2026, 12:30