Medicool | Sezonul 10. Părul se rărește? Ce trebuie să știi despre cele mai moderne soluții împotriva căderii părului
Episodul 6 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 17 octombrie 2026. Mihail Pautov, Cătălina Stoica și medicul dermatolog Ina Șoșoacă prezintă soluții moderne pentru combaterea căderii părului. Printre subiectele abordate se numără terapia PRP, modul în care funcționează și persoanele cărora li se potrivește, dar și PRP cu exozomi, o opțiune pentru părul care începe să se subțieze.
Sambata, 17.10.2026, 12:31