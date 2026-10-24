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Medicool | Sezonul 10. Teodora Boaru povestește cum a descoperit că are OCD. Semnele pe care nu trebuie să le ignori

Episodul 7 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 24 octombrie 2026. Teodora Boaru își împărtășește experiența cu tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD) și povestește cum a ajuns să o descopere. Care au fost semnele care au făcut-o să își pună întrebări și ce indicii nu ar trebui ignorate? O discuție despre recunoașterea simptomelor și importanța înțelegerii sănătății mintale.
Sambata, 24.10.2026, 12:30
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Logo show Sambata, 24.10.2026, 12:30 Medicool | Sezonul 10. Lora, despre machiaj ca ritual de relaxare și creativitate. Pașii esențiali pentru un ten sănătos

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Logo show Vineri, 23.10.2026, 18:50
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