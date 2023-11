O mai ții minte pe Lorena Corbu de la MPFM și Mireasa sezonul 2? E de nerecunoscut acum, la trei ani de la momentul în care a fost eliminată din show-ul matrimonial de la Antena 1.

Lorena Corbu a participat la Mireasa sezonul 2, însă pe atunci tânăra nu era străină de emisiunile TV. În trecut, ea a mai fost concurentă la Mireasă pentru fiul meu.

Tânăra a participat în sezonul șase al emisiunii matrimoniale, când avea doar 19 ani și căuta un bărbat care să o înțeleagă.

În sezonul 2 Mireasa, Lorena Corbu a surprins pe toată lumea cu apariția ei. Tânăra adopta în prima ediție o ținută sexy, care îi lăsa la vedere tauajele.

Deși mulți n-au recunoscut-o, Lorena nu e străină de show-ul matrimonial, întrucât ea a participat și în sezonul al șaselea al formatului de dinainte, Mireasă pentru fiul meu. Atunci, ea a fost prima concurentă care a format un cuplu, însă relația ei nu a fost de durată.

”Am 23 de ani și sunt din Lugoj. Sunt antrenor de fitness și sunt vegană de 11 ani. (…) Am venit să-mi caut sufletul pereche. Vreau un băiat inteligent, vulcanic și plin de umor. Am participat la sezonul 6 de la Mireasă pentru fiul meu. Am stat patru luni și am avut două relații. Am 8 tatuaje și vreau să-mi mai fac. Sunt pasionată de tot ce înseamnă artă”, declara concurenta în 2020, când începea sezonul 2 al show-ului matrimonial Mireasa.

În prezent, Lorena are 26 de ani și este destul de activă pe Instagram, acolo unde postează fotografii cu ea și lucrurile care o fascinează.

După experiența Mireasa, Lorena și-a lăsat părul lung și a avut mai multe tunsori. L-a avut vopsit atât blond, cât și roșcat. Se pare totuși că recent a luat decizia de a își tunde podoaba capilară mai scurt.

În cele mai recente imagini, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 2 este șatenă și are breton. În ultima postată, look-ul ei este asemănător cu cel pe care îl avea în show-ul matrimonial, semn că e probabil o imagine mai veche.

