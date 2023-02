Mireasa, sezon 3. Adelina, ipostaze provocatoare alături de iubit. Fanii au reacționat imediat: „Ce se întâmplă acolo”

Adelina, fosta concurentă de la Mireasa, și-a surprins fanii cu ultimele imagini postate în mediul online.

Tânăra a format un cuplu cu Alin, fiul doamnei Daniela și relația lor a fost supusă la grele încercări după ce mama băiatului a spus că nu este de acord cu trecutul ei. Discuțiile dese și tensionate au culminat cu eliminarea Adelinei. Cu toate că Adelina și-a dorit să lupte pentru relația ei cu Alin, iată că a trebuit să se împace cu faptul că nu are cum să fie feritică lângă el.

Însă se pare că Adelina a avut mai mult noroc în afara competiției.

Adelina, imagini fără inhibiții în mediul online. Cum s-a fotografiat alături de iubitul ei

Tânăra este activă pe rețelele de socializare și nu se sfiește să le arate fanilor cele mai importante momente din viața sa. Ea publică mereu imagini din viața personală, iar de curând s-a afișat cu un bărbat misterios.

În imagnile publicate de fosta concurentă Mireasa, bărbatul stă cu spatele la camera de filmat și aplecat spre zonele sale intime.

În descriere, Adelina a scris că îl iubește pe partenerul ei „până la lună și înapoi”.

Fanii au considerat că ipostazele sunt unele indecente, astfel că au și comentat în consecință.

„Ești dusa fata...”, „Ce naiba se întâmplă aici”, „A stiut baiatul ala ce a stiut cand a ales”, au fost câteva dintre comentariile scrise fani.

Cine este Adelina Iacob. A fost concurentă în sezonul 3 Miresa

Adelina Iacob avea puțin peste 20 de ani când a venit la Mireasa să-și întâlnească sufletul pereche. Ea își dorea să se căsătorească și să-și întemeieze o familie, alături de un bărbat precum tatăl ei.

Adelina este din Brăila, dar locuiește în București.

„Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute”, a spus Adelina Iacob la Mireasa sezon 3.

Fata se descria, la începutul emisiunii, ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Parcursul ei în show-ul matrimonial a arătat că luptă pentru ce-și dorește și folosește toate armele pe care le are la dispoziție.