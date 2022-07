Mireasa 2021, sezonul 3. Adelina Iacob, o nouă transformare. Cum arată acum fosta concurentă

Adelina a fost una dintre cele mai efervescente concurente din casa Mireasa sezonul 3. Aceasta a încercat în fel și chip să-și facă o relație cu Alin, dar cum mama lui nu a plăcut-o deloc, iar despre ea s-au aflat mai multe detalii din trecut, într-un final aceasta s-a dat bătută și a renunțat la marea sa iubire.

Adelina Iacob, o nouă transformare

Cu toate că s-au format o serie de controverse în jurul său, ea a reușit să depășescă momentele dificile și să-i reia de la capăt viața așa cum și-a dorit. Acum este o femeie cu multă încredere, fericită și împlinită.

În ultimele luni, fosta concurentă s-a axat mai mult pe aspectul fizic și a făcut o serie de transformări. Acesta a avut la un moment dat o relație cu un băiat, însă legătura dintre ei nu s-a menținut multă vreme.

După mai multe schimbări de look și chiar după ce a apelat la o tehnică de micropigmentarea powder la nivelul sprâncenelor, tânăra a decis că a venit momentul să-și reîmprospăteze look-ul. Aceasta s-a vopsit brunetă, iar cei care o urmăresc în mediul online au apreciat imediat schimbarea.

Ce a spus Adelina despre ea când a intrat în casa Mireasa

Adelina Iacob are 24 de ani și a venit la Mireasa să-și întâlnească sufletul pereche. Ea își dorea să se căsătorească și să-și întemeieze o familie, alături de un bărbat precum tatăl ei. Adelina este din Brăila, dar locuiește în București. Este studentă, însă momentan are și un job.

„Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute”, a spus Adelina Iacob la Mireasa sezon 3.

Fata se descria, la începutul emisiunii, ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Parcursul ei în show-ul matrimonial a arătat că luptă pentru ce-și dorește și folosește toate armele pe care le are la dispoziție.