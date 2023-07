Mireasa sezon 7. De ce a plâns Maria când a plecat Irina din casă. Ce și-au spus după gală

Irina a fost eliminată din casa Mireasa, iar Maria a izbucnit imediat în plâns. Cum și-a motivat gestul, având în vedere că între cele două nu a fost o relație prea bună în ultima vreme.

Fanii emisiunii Mireasa au decis și Irina a fost concurenta care a părăsit casa în gala de vineri. Vestea a stârnit imediat reacții, iar Maria a izbucnit în plâns, lăsând pe toată lumea mută de uimire, mai ales că cele două nu s-au înțeles în ultima vreme.

După ce s-a terminat gala și au aflat rezultatul, Maria s-a dus să o ia în brațe pe Irina și au avut o conversație de împăcare.

Irina: Vreau să înțelegi că eu când am spus că mi se pare că Antonio și-a mai calculat un pic lucrurile, eu nu m-am așteptat ca tu să zici lucrurile alea. Și când am văzut reacția ta am zis că „mamă, fata asta a avut impresia asta despre mine de la început și acum că eu am zis așa”. Și de tine am zis...

Antonio: Eu știu, Irina. Au fost momentele alea și a fost un moment tensionat. Dacă veneai și ne ziceai nouă, era altceva. Și cum ai zis la testimonial că tu crezi că o să ne despărțim, nu mă deranjează cu nimic.

Irina: Eu după asta puteam să vin să vorbesc cu voi, dar am văzut recțiile și chiar nu mai aveam chef. Că știți că eu pot să mă fac înțeleasă.

Antonio: Nu e vorba doar de ce s-a întâmplat între noi, e vorba de ce s-a întâmplat în toată casa. Și așa ne-am exteriorizat.

Înainte de plecare, Irina a mai stat de vorbă cu Simona, Hatice și Mihai.

În emisiunea Capriciile Iubirii de vineri, Gabriela Cristea a recunoscut că a fost bulversată de reacția Mariei.

Gabriela Cristea: Sinceră să fiu, recunosc că îmi pare rău că s-a întâmplat așa și că nu ești și tu alături de Anemona și ceilalți la final, dar dacă tu îți dorești să pleci eu mă bucur pentru bucuria ta și știi cum e, cel mai bine e ce-ți dorești tu. În același timp, am văzut niște situații. Efectiv ai tulburat apele în casa Mireasa. Mă refer, în special la relația pe care ai avut-o cu Maria și Antonio. Maria a început să plângă în momentul în care a aflat că tu pleci. Aș vrea să înțeleg, Maria.

Maria: Îmi pare rău că pleacă, indiferent de situațiile pe care le-am avut. Mi-ar fi părut să plece și să rămânesc cu o supărare, mai ales că eu nu sunt genul de om care să țin ranchiună.

Gabriela Cristea: E o discrepanță foarte mare între discuțiile pe care le-am avut ieri și ce am văzut astăzi și atunci nu pot să nu mă tulbur și să zic „nu mai înțeleg nimic”. Au fost multe speculații vizavi de voi două.

Întrebate ce se va întâmpla cu cele două după terminarea competiției, fetele au spus că nu sunt prietene, dar cu siguranță vor mai păstra legătura.

Maria: Eu una o să-i scriu și dacă o să vrea să păstrăm legătura.

Irina: O să vorbim cu siguranță. Ce pot să zic acum? Că suntem mari prietene? Ne-am împăcat, am lăsat tot ce a fost în trecut, dar nu pot să zic că abia aștept să ieșim la o cafea. Nu o mai simt în siguranță și confortabil.

Întrebată cum vede situația din gală, Anemona spune că nu crede că lacarimile Mariei au fost reale.