Mireasa, sezon 7. Zain a pășit cu stângul în casa fetelor. Motivul pentru care Maria s-a supărat pe el: „Tu ești perfect?”

Zain a avut parte de o cină în casa fetelor, însă discuția nu a fost pe placul lui. Tânărul a fost luat la întrebări, și-a spus părerea cu vehemență, fapt care pe unele fete le-a deranjat. De la ce a pornit cearta dintre el și Maria.

" data-autoplay="0">

Zain, dezamăgit de prima întâlnire cu fetele: „Le-am supărat pe fete”

În emisiunea „Capriciile Iubirii”, ediția de vineri seara, Zain a fost întrebat de Gabriela Cristea cum i s-a părut prima discuție cu fetele. El a discutat despre cum ar trebui să fie aleasa inimii lui, ce ar face dacă relația nu ar mai merge și cum ar reacționa dacă ar fi înșelat.

Gabriela Cristea: A fost cea mai explozivă discuție cu un băiat abia intrat în casă. L-ați tras de limbă pe toate părțile, fetelor. Felicitări! Mi se pare că mergi pe treaba aia.. există și în România o vorbă: bărbatul își scutură pălăria, o pune pe cap și merge mai departe. E greu de explicat, dar are legătură cu faptul că spuneai că femeia nu poate fi iertată dacă înșală, dar bărbatul da. Cum te-ai simțit tu în compania fetelor?

Mireasa sezon 6. Alex, declarație de iubire pentru Raluca la 4 luni de la logodnă. Ce i-a transmis

Zain: Nu cum mi-am dorit, dar e ok.

Gabriela Cristea: De ce? Prea te-au tras de limbă?

Zain: Nu mi-a plăcut. M-au întrebat ceva. Doamna Loredana m-a întrebat și eu am răspuns. Le-am supărat pe fete. Ea întrebat ce am văzut și i-am spus ce am văzut.

Gabriela Cristea: Dar Irina te-a supărat?

Zain: Și Maria.

Maria: Mai ales eu, în mod special. Eu am luat foc.

De la ce s-au luat Maria și Zain: „Mi-am dat seama că nu mai vreau să discut cu tine a doua oară”

Maria a povestit la Capriciile Iubirii că a luat foc în momentul în care Zain și-a spus părerea despre tatăl copilului ei. Fostul ei iubit este de origine arabă, la fel ca Zain, motiv pentru care tânărul, cunoscând această cultură s-a întrebat cum de cei doi nu au rămas împreună pentru a-și crește copilul.

Mireasa, Sezonul 7. Zain, replici acide către Irina: „Tu nu știi ce vrei de la viață”. Ce i-a spus despre relația cu Alex

Gabriela Cristea: De ce i-ai spus că trebuie să-și ceară scuze?

Maria: Venise la un moment dat vorba despre tatăl copilului meu. Că nu e un om bun, așa consideră el.

Zain a încercat să explice ce a vrut să spună prin acele afirmații, însă Maria a luat din nou foc și i-a spus că nu mai vrea să discute el.

„Mi-am dat seama că nu mai vreau să discut cu tine a doua oară subiecte importante pentru că ești un om plin de prejudecăți. Tu ești perfect? Ce ai făcut așa notabil? Eu nu am voie să judec pe nimeni. Faptul că tu vii și spui niște lucruri și faci niște afirmații. Nu-ți dai cu părere că dacă îți dădeai cu părerea eram de acord cu tine, dar în momentul în care vii și spui: omul ăsta este rău. De ce este rău? Pentru că nu a contribuit financiar? Eu nu mi-aș permite să condamn pe nimeni, inclusiv pe tatăl copilului meu. Nu mi-ar aduce mie liniște. Atâta timp cât eu sunt împăcată cu mine și am puterea să merg mai departe, nu am de ce să dau în omul ăla. Îl respect și o să-l respect toată viața mea pentru că este tatăl copilului meu”, a declarat Maria.

Andrei: El a vrut să scoată în evidență că el nu și-ar lăsat niciodată familia.

Gabriela Cristea: Eu îți dau dreptate și te felicit pentru felul în care gândești. Dar el cunoaște mai bine cultura.