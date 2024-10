Mireasa sezonul 10, 30 octombrie 2024. Simona a sărit în brațele lui Sorin. Cum a reacționat mama concurentului: „Nu am cuvinte..”

Simona nu a putut sta prea departe de Sorin și a sărit în brațele lui cu prima ocazie. Iată ce a putut să spună Doamna Ana și ce crede concurentul!

În ediția din 29 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, au fost difuzate imagini atât cu date-ul pe care l-a câștigat Sorin, cât și cu momentul în care Simona a cedat și a început să plângă de dorul concurentului.

Descoperă ce s-a întâmplat între cei doi după ce s-au întors de la date-ul la care au interacționat foarte puțin!

Simona a plâns de dorul lui Sorin. Concurenta i-a sărit în brațe

Simona a luat prin surprindere pe toată lumea!

Concurenta a început să se îndoiască de deciziile pe care le-a luat și a răbufnit în plâns. Fata n-a mai putut să se abțină și le-a spus fetelor ce are pe suflet.

Issabelle, Raul, Mirela, Ionela, dar și doamna Cristina au încercat s-o consoleze pe Simona, însă până nu a ajuns în brațele lui Sorin, concurenta nu s-a putut abține din plâns.

Ea i-a mărturisit Issabellei că l-ar îmbrățișa pe concurent, iar cele două au complotat pentru a se apropia ușor de Sorin. Fetele au mers spre el, însă atunci când l-a văzut, Simona a ieșit imediat din cameră.

Issabelle l-a luat pe concurent de mână și l-a dus la Simona pentru că ea nu avea curaj să vină. Văzându-l în fața ei, ea nu s-a mai abținut și i-a recunosut că voia să îi dea o îmbrățișare.

Ulterior, în platou, Sorin a dezvăluit că ei nu s-au împăcat, chiar dacă a simțit să îi ofere îmbrățișarea:

„Statusul relației clar este același, încă suntem despărțiți. Nu ne-am împăcat, aia nu înseamnă că dacă i-am oferit o îmbrățișare suntem împreună din nou. Nu mai am atâta încredere cât aveam, are mult de muncit dacă mai vrea într-adevăr să fie ceva între noi. Am fost de multe ori dezamăgit pentru că eu nu sunt obiect, nu sunt o jucărie să mă pui acolo și să mă iei când vrei. Clar am fost și eu atacat în orgoliu”.

În tot acest timp, Simona a evidențiat că va lăsa timpul să își facă treaba: „Stau retrasă până când simt că este ce trebuie, când simt că sentimentul persistă”.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 30 octombrie 2024. Cine a câștigat task-ul dovlecilor. Provocarea a scos creativitatea băieților la iveală

Doamna Ana a fost întrebată cum vede situația dintre cei doi, iar ea a răspuns clar:

„Nu am cuvinte de spus. Deocamdată nu. Mi-am pus în minte să nu mai scot fum pe nas. Nu mai scot un cuvânt. Am venit doar cu el să fiu implicată”.

„Sunt niște jocuri, e problema lor, nu mai spun... țin părerea lui Sorin. Mie mi se par jocuri copilărești la vârsta lor” a mai adăugat aceasta.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.