Gala Mireasa sezonul 5, 2 iulie 2022. Yana și Andrei sunt triști

Ediția de Gala din data de 2 iulie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 5. Yana și Andrei s-au văzut din nou prin apel video pentru a se ține la curent cu ce se mai petrece în casă: Sunt puțin trist... Faptul că am fost și am văzut cu ochii mei că nu există șanse prea mari pentru noi, acum! Este o situație dificilă, dar am luat o decizie foarte bună!

Sambata, 02.07.2022, 14:24